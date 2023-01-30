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ОБЩЕСТВО

Фонд Рината Ахметова передал в Сумскую область более 14 тыс. продуктовых наборов

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Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда
Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова отправил жителям Сумской области очередную партию продуктовых наборов, выдача продовольственной поддержки продолжается в Лебединской общине. Об этом сообщили 30 января в пресс-службе Фонда.

"Ранее для переселенцев и местных жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, Фонд направил почти 2 тыс. наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. В целом Фонд уже передал Сумской области более 14 тыс. продуктовых наборов. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Теги: СКМ, Сумская область, продукты, помощь, Фонд Рината Ахметова
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