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ОБЩЕСТВО

Многодетные семьи в прифронтовых областях получат продукты от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

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Проект поддерживают около 200 бизнесов и организаций из Польши, Германии, Нидерландов, Италии, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран
Проект поддерживают около 200 бизнесов и организаций из Польши, Германии, Нидерландов, Италии, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран
Фото: metinvest.media

Многодетные семьи в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях – включая города, где сейчас ведутся бои, – получат 50 тысяч упаковок с продуктами длительного хранения, помощь оказывают в рамках проекта "Спасаем жизнь", который учредила группа "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе группы.

Из распределительного гуманитарного центра "Метинвеста" в Запорожье продуктовые наборы отправили в две общины Запорожской области – Новониколаевскую и Широковскую, которые с начала войны приняли десятки переселенцев из горячих точек, отметили в компании.

Новониколаевской общине передали более 500 коробок с продовольствием. В каждой упаковке – восемь килограммов продуктов: мука, сахар, макароны, консервы, подсолнечное масло.

"Гуманитарную помощь от проекта "Спасаем жизнь" мы раздаем многодетным семьям. Это та группа населения, которая наиболее незащищенной, ведь тем, кто воспитывает много детей, трудно самостоятельно все купить. Поэтому эти продуктовые наборы очень важны", – отметил представитель Новониколаевского поселкового совета Александр Онищенко.

Широковская община приняла более 5 тысяч переселенцев, тысячу продуктовых наборов здесь получат семьи с тремя и более детьми. В общине проживает 208 таких семей, и в них воспитывается 775 детей.

Также в январе и феврале гуманитарную помощь от проекта "Спасаем жизнь" получат более 6 тысяч жителей общин Запорожской области, которые воспитывают троих или более детей. С начала войны продуктовые и гигиенические наборы от "Метинвеста" в рамках гуманитарной инициативы уже получили почти 400 тысяч украинцев.

Контекст:

"Спасаем жизнь" – проект, который обеспечивает системную помощь переселенцам, жителям прифронтовых и деоккупированных территорий и всем, кого затронула война. Деятельность проекта поддерживают около 200 бизнесов и организаций из Польши, Германии, Нидерландов, Италии, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран.

Теги: Донецкая область, война, продукты, Днепропетровская область, Запорожская область, Метинвест, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь
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