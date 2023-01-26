Многодетные семьи в прифронтовых областях получат продукты от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

Проект поддерживают около 200 бизнесов и организаций из Польши, Германии, Нидерландов, Италии, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран Фото: metinvest.media

Из распределительного гуманитарного центра "Метинвеста" в Запорожье продуктовые наборы отправили в две общины Запорожской области – Новониколаевскую и Широковскую, которые с начала войны приняли десятки переселенцев из горячих точек, отметили в компании.

Новониколаевской общине передали более 500 коробок с продовольствием. В каждой упаковке – восемь килограммов продуктов: мука, сахар, макароны, консервы, подсолнечное масло.

"Гуманитарную помощь от проекта "Спасаем жизнь" мы раздаем многодетным семьям. Это та группа населения, которая наиболее незащищенной, ведь тем, кто воспитывает много детей, трудно самостоятельно все купить. Поэтому эти продуктовые наборы очень важны", – отметил представитель Новониколаевского поселкового совета Александр Онищенко.

Широковская община приняла более 5 тысяч переселенцев, тысячу продуктовых наборов здесь получат семьи с тремя и более детьми. В общине проживает 208 таких семей, и в них воспитывается 775 детей.

Также в январе и феврале гуманитарную помощь от проекта "Спасаем жизнь" получат более 6 тысяч жителей общин Запорожской области, которые воспитывают троих или более детей. С начала войны продуктовые и гигиенические наборы от "Метинвеста" в рамках гуманитарной инициативы уже получили почти 400 тысяч украинцев.