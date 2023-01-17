В Белозерскую общину Донецкой области Фонд Рината Ахметова доставил 4 тыс. продуктовых наборов

"Местные жители и переселенцы, которые обращаются за помощью, благодарят Фонд и признаются, что эта поддержка на сегодняшний день очень важна для них. Выдача продовольственных наборов продолжается и по сей день. Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал почти 153 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона", – сказано в сообщении.

Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.