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ОБЩЕСТВО

В Белозерскую общину Донецкой области Фонд Рината Ахметова доставил 4 тыс. продуктовых наборов

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставили в прифронтовую Белозерскую общину в Донецкой области гуманитарный груз – очередную партию с почти 4 тыс. продуктовых наборов. Об этом сообщили 17 января в пресс-службе Фонда.

"Местные жители и переселенцы, которые обращаются за помощью, благодарят Фонд и признаются, что эта поддержка на сегодняшний день очень важна для них. Выдача продовольственных наборов продолжается и по сей день. Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал почти 153 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона", – сказано в сообщении.

Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек

Теги: СКМ, продукты, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова
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