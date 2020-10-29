Фонд Рината Ахметова: помощь стране во время карантина

С начала эпидемии COVID-19 украинская медицина остро нуждалась в аппаратах искусственной вентиляции легких, и, несмотря на общий дефицит высокотехнологичного медицинского оборудования в мире, Фонд Рината Ахметова сумел закупить и привезти их в Украину. Также Фонд совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины проводит онлайн-конференции для врачей по актуальным темам лечения коронавирусной инфекции и использования ИВЛ. Такое обучение прошло уже более 2 тысяч украинских врачей.

Оборудование от Фонда поставляется как в крупные клиники областных центров, так и в небольшие больницы регионов Украины Фото: akhmetovfoundation.org

Тесты, средства защиты и аппараты ИВЛ – самое необходимое в нынешней ситуации

С первых дней эпидемии коронавируса в Украине Фонд Рината Ахметова системно и масштабно помогает стране. Для спасения жизней людей работает проект "Борьба с COVID-19 в Украине". В его рамках Фонд уже передал государственным больницам 320 тысяч экспресс-тестов и свыше 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты.

Фонд закупил свыше 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, на сегодня более 160 из них уже переданы врачам в 12 регионах Украины. Ранее в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" был реализован проект "200 "скорых" для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье, в том числе – 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Сегодня многие из этих "скорых" также задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

Оборудование от Фонда поставляется как в крупные клиники областных центров, так и в небольшие больницы регионов Украины, делая современную медицину европейского уровня доступной для всех. Ведь во многих учреждениях здравоохранения аппараты ИВЛ либо отсутствовали совсем, либо были закуплены еще в прошлом веке, поэтому врачи не могли предоставить качественную медицинскую помощь пациентам с осложнениями COVID-19.

"Когда Украина оказалась перед угрозой пандемии, государственная система здравоохранения была совершенно не готова к новому вызову. Не хватало оборудования для оказания помощи больным с осложнениями от коронавируса – современных аппаратов ИВЛ, анализаторов проб, а также средств защиты для медиков и экспресс-тестов. Первым на помощь стране пришел Ринат Ахметов. Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" не имеет аналогов в стране. Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом", – рассказала член наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

На днях три современных аппарата ИВЛ получила Павлоградская больница интенсивного лечения в Днепропетровской области. По словам заместителя мэра города Светланы Пацко, такая помощь заслуживает признания и благодарности.

"Большое спасибо от имени городского головы Фонду Рината Ахметова. Ваш подарок – неоценимая помощь. Аппараты ИВЛ помогут и в дальнейшем нашим врачам спасать тяжелобольных пациентов", – сказала она.

Фото: akhmetovfoundation.org

Для местных медиков помощь Фонда крайне важна, ведь количество больных не уменьшается.

"Наша больница оказывает экстренную помощь пациентам с коронавирусом всего Западно-Донбасского региона. На сегодняшний день мы пролечили 200 таких больных и еще 400 – с пневмонией. Поэтому аппараты ИВЛ Фонда для нас очень важны", – добавила заместитель директора больницы Елена Гулидина.

Также в этот день три аппарата ИВЛ Фонд передал горбольнице Першотравенска. По словам мэра города Оксаны Винницкой, оборудование Фонда придаст врачам уверенности в своих силах.

"От лица жителей Першотравенска выражаю благодарность за постоянную заботу о жителях нашего города и за системную поддержку наших медицинских работников. Оборудование, которое вы сегодня передаете, – очень важная и своевременная помощь", – сказала Винницкая.

Фото: akhmetovfoundation.org

Более 2 тысяч украинских медиков прошли обучение благодаря Фонду Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минздравом и Ассоциацией анестезиологов провел уже вторую онлайн-конференцию для врачей, работающих с аппаратами искусственной вентиляции легких.

На этот раз главной темой трехчасового вебинара стали новые вызовы для украинского здравоохранения, которые повлекла эпидемия COVID-19, а также пути их решения, один из которых – применение аппаратов искусственной вентиляции легких. Конференция в том числе призвана помочь врачам как можно быстрее освоить новую технику.

"Украина, как и весь мир, борется с коронавирусом уже более полугода. Ситуация по-прежнему остается чрезвычайной и критической. И прямо сейчас мы наблюдаем так называемую вторую волну. Преодолеть новый вызов мы можем только вместе. Это уже второй вебинар, который Фонд проводит для врачей, работающих с аппаратами искусственной вентиляции легких. Мы получили массу положительных отзывов от участников и поняли, что существует большой запрос от врачей на проведение новых семинаров. Вторая конференция – продолжение большого образовательного проекта для врачей", – отметила директор департамента коммуникаций Фонда Юлия Ершова.

Участники конференции констатировали, что количество заболевших коронавирусом увеличивается по всей стране. Как рассказал президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, повод для этого люди дают сами.

"Одна из причин – нежелание многих украинцев придерживаться элементарных рекомендаций: соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах. Сдерживание эпидемии зависит от каждого из нас, и это нужно понимать каждому. Стремительно растущее число больных коронавирусом может привести к коллапсу системы здравоохранения", – пояснил он.

Фото: akhmetovfoundation.org

Ведущие эксперты Министерства здравоохранения поделились наиболее актуальными мировыми стандартами по лечению коронавирусной инфекции. Отдельное внимание участники конференции уделили роли аппаратов искусственной вентиляции легких. По мнению экспертов, на сегодняшний день наиболее эффективен метод неинвазивной вентиляции, то есть без интубации трахеи. Сергей Дубров озвучил основные критерии перевода пациента с коронавирусом на искусственную вентиляцию легких, разработанные Минздравом Украины.

Эксперты отметили, что для лечения больных с коронавирусом эффективно комбинированное применение аппаратов ИВЛ и медикаментозной терапии.

"В прессе и интернете встречаю информацию, что украинским врачам нужны аппараты ЭКМО для насыщения крови кислородом, а не ИВЛ. Это нонсенс, так как даже при переводе пациента на ЭКМО он все равно продолжает нуждаться в протективной искусственной вентиляции легких", – добавил доктор медицинских наук, профессор, ректор Национального медуниверситета имени Богомольца Юрий Кучин.

Участниками второй онлайн-конференции стали свыше 1100 врачей из всех регионов Украины.

ВИДЕО

Видео: Фонд Ріната Ахметова / YouTube

Первый вебинар для врачей-анестезиологов и персонала отделений интенсивной терапии опорных государственных больниц Фонд Рината Ахметова провел в мае 2020 года. В нем приняли участие медики со всей Украины. По их словам, это уникальная возможность обменяться опытом.

"Большое спасибо за проведение онлайн-обучения, благодаря которому удалось получить много ценной и полезной для нашей работы информации. Я получила новые знания и переняла опыт лучших специалистов Украины", – отметила врач Мирноградской инфекционной больницы Юлия Токарь.

"Перевод на искусственную вентиляцию легких для тяжелых пациентов зачастую является последним шансом на выздоровление, поэтому знание всех тонкостей и особенностей респираторной поддержки пациента позволяют оказывать максимально эффективную помощь. Спасибо за этот семинар", – сказала еще одна участница вебинара, доктор из Днепра Ксения Дубовик.