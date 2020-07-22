﻿Генерал Тимошенко: Нереально всех на улицах досматривать, но для предотвращения терактов надо обеспечить контроль на транспорте – это вполне возможно

Нелегальное оружие и боеприпасы поступают из зоны боевых действий, поэтому там надо усилить учет и не допускать утечки. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил бывший первый заместитель начальника Главного управления Службы безопасности Украины, доктор юридических наук генерал-лейтенант Владимир Тимошенко, комментируя последствия захвата автобуса с заложниками в Луцке.

"Вы же понимаете, [что захвативший автобус Максим] Кривош дважды привлекался к ответственности за незаконное приобретение и хранение оружия. Нельзя таких людей оставлять без присмотра. Если у человека тяга к оружию, ее уже не отбить. Вокруг него должна была постоянно находиться агентура правоохранительных органов. Когда-то участковые отрабатывали каждого, кто вернулся из мест лишения свободы. Его обставляли соседями, доверенными лицами, постоянно проводили опросы – как часто выпивает, кому угрожает и так далее. Сейчас участковые понятия не имеют, кто у них на участке живет. В итоге мы получили ситуацию с захватом заложников. Хорошо, что все живы. Да, переговорщики старались, хорошо сработали все. Но надо организовывать работу на упреждение, на выявление нелегального оружия и людей, которые могут его применить", – отметил Тимошенко.

По его мнению, вокзалы и станции нуждаются в усиленной охране.

"Что мы видим в аэропорту? Служба безопасности проверяет, что люди провозят. Я понимаю, нереально всех на улицах досматривать. Но обеспечить такой же контроль на транспорте по всей стране, я считаю, вполне возможно. Взять под надзор междугородные станции и вокзалы, хотя бы металлодетекторы использовать. Особенно надо контролировать направления, смежные с зоной боевых действий. Там все транспортные средства без исключения должны отрабатываться на предмет выявления оружия и боеприпасов", – подчеркнул генерал.

Он подчеркнул, что сейчас следует усилить контроль за оборотом оружия в зоне боевых действий.

"Не секрет, что нелегальные "стволы" и боеприпасы поступают из зоны боевых действий. Такое всегда происходит во время вооруженных конфликтов. Конечно, надо усилить там учет и не допускать утечки. Очень важна работа с теми людьми, которые уходят на гражданку. Есть инструкции, как работать с ними и в медицинском, и в правоохранительном плане. Если один боец прихватит "ствол" на гражданку, кто-то другой обязательно знает, как он прятал, вез и так далее. Тут должна работать военная контрразведка. И уже на гражданке вести отработку, чтобы выявлять незаконные боеприпасы и оружие и изымать", – сказал Тимошенко.

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Зеленский выполнил одно из его условий. Никто из заложников не пострадал.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, находившийся в Луцке, заявлял, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).