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Геннадий Труханов: Опыт Одессы по вопросам школьного питания можно распространять на всю Украину

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Геннадий Труханов: Одесса является новатором в вопросе реформирования школьного питания
Геннадий Труханов: Одесса является новатором в вопросе реформирования школьного питания
Фото: segodnya.ua

В Одессе при участии министра образования и науки Сергея Шкарлета и министра здравоохранения Виктора Ляшко прошел региональный форум "Реформа системы школьного питания". В нем приняли участие более 700 человек из пяти областей Украины, сообщает "Сегодня".

Капитальный ремонт и переоснащение пищеблоков учебных заведений, новые стандарты и нормы питания, использование современных технологических процессов, повышение квалификации специалистов и безопасность приготовления, публичные закупки – темы, которые поднимались в рамках форума.

Созданию условий в учебных заведениях Одессы уделяется огромное внимание в течение последних шести лет: уже отремонтированы и оснащены новым оборудованием более половины пищеблоков учебных заведений города.

"Одесса является новатором в вопросе реформирования школьного питания. Именно в нашем городе впервые в Украине были введены безглютеновые завтраки для учеников 1–4 классов. Это была исключительно наша инициатива, и я рад, что и родители, и дети достойно ее оценили", – сказал городской голова Геннадий Труханов.

"Мы уже в течение года работаем над реформированием школьного питания: разработано, апробировано и внедрено новое меню. Кроме того, уже разработано новое меню для детей дошкольного возраста, которое будет введено с 1 января 2022 года согласно новым санитарным нормам. Принципиальное отличие – увеличение в меню блюд из телятины, уменьшение сахара и теста, запрет на консервированные овощи и фрукты. Стоимость питания при этом вырастет, но процент возмещения из городского бюджета изменен не будет", – отметила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Большое внимание уделяется также времяпрепровождению юных одесситов. 1 сентября в Одессе был открыт Дворец детского и юношеского творчества "Белая акация". В нем оборудованы сцена и зрительный зал на 230 мест, учебные кабинеты по различным направлениям внешкольного образования (пять хореографических залов, кабинеты для занятий вокальным, театральным искусством и творчеством, моделированием одежды и декоративно-прикладным искусством), студия звукозаписи, научно-технический и компьютерный классы. Во время строительства Дворца были максимально учтены потребности людей с инвалидностью и маломобильных групп, помещение оборудовано двумя лифтами. Выполненную работу высоко оценил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, который посетил Дворец рамках визита в Одессу.

"Белая акация" – первый построенный  с фундамента детско-юношеский центр такого уровня за годы независимости Украины.

Также министр образования и науки Сергей Шкарлет и министр здравоохранения Виктор Ляшко посетили городскую клиническую больницу №10, где недавно было открыто новое приемно-диагностическое отделение. Там был проведен капитальный ремонт с расширением помещений приемного отделения. Новое отделение оснащено современным оборудованием, есть круглосуточная рецепция и кол-центр с возможностью электронной записи, на входе оборудован крытый подъезд для машин экстренной медицинской помощи.

По словам городского головы Геннадия Труханова, открытие современного приемно-диагностического отделения является стартом для дальнейших изменений и улучшения работы городской клинической больницы №10.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что все работы проведены по самым высоким стандартам, в соответствии с международными требованиями к экстренной стационарной медицинской помощи.

Теги: Одесса, образование, искусство, бюджет, Геннадий Труханов, дети, больницы, регионы, творчество, здравоохранение, Виктор Ляшко, Сергей Шкарлет, питание
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