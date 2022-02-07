Тафтай считает, что у Рады на космическую программу нет времени Фото: Володимир Тафтай / Facebook

"Космическая программа была утверждена в сентябре 2021 года и была направлена в Верховную Раду. К сожалению, она очень загружена – и поэтому, возможно, не хватает времени народным избранникам рассмотреть этот законопроект", – сказал он.

Глава Госкосмоса отметил, что космическая программа "уже дважды была в перечне вопросов" парламентских сессий.

"Ни разу не дошла очередь до этого законопроекта, но я надеюсь, что в ближайшее время она будет утверждена. И безусловно, она является актуальной. Когда мы создавали космическую программу, мы уже понимали, что большая часть работ начнется с 2022 года. И до сих пор те параметры, которые есть в космической программе 2021–2025 годов, актуальные", – объяснил Тафтай.

Он подчеркнул, что запуск украинского спутника "Січ-2-30" в январе 2022 года "соответствует тому плану, который был заложен в космическую программу".