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Глава "Укргидрометцентра": Холода вернутся уже через несколько дней

Руководитель "Укргидрометцентра" Николай Кульбида отметил, что резкие перепады температуры связаны с общими климатическими изменениями, которые происходят в Украине.

Ближайшие две недели ждать весны не стоит, говорят синоптики
Ближайшие две недели ждать весны не стоит, говорят синоптики
Фото: depositphotos.com

На 20 февраля прогнозируют значительное потепление, но уже через несколько дней вернутся морозы, хотя и не такие мощные, сообщил директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида в ответ на запрос "Радио Свобода".

По оценке Кульбиды, потепление будет продолжаться несколько дней. В течение ближайших двух недель температура будет  колебаться, но в целом погода будет оставаться зимней.

"Мы ждем в течение ближайших трех-четырех дней повышение температуры, причем очень существенное, а затем небольшое снижение, которое будет продолжаться таким образом, что ночные температуры будут составлять от 5 до 10 градусов мороза, а дневные – от 0 до 5 градусов мороза. На юге и западе Украины они будут достигать положительных значений", – сказал он.

Таким образом, по словам синоптика, можно говорить, что зима продолжается. 

Кульбида привел понятие метеорологической весны, которая наступает, когда среднесуточная температура воздуха превышает 0 градусов по Цельсию. В последние годы, по его словам, даты начала метеорологической весны стали более ранними.

Он подтвердил, что резкий перепад температуры является одним из проявлений изменений климата и привел в пример аномальные снегопады в Северной Америке.

"У нас нет никаких сомнений в том, что перепады температуры связаны с общими климатическими изменениями, которые происходят в Украине. Контрастность температурного режима, интенсивность выпадения осадков становится все более выраженной, поэтому можно говорить о том, что на фоне общего правила, как мы называем глобальное потепление или потепления на региональном уровне в Украине - из этого правила всегда бывают исключения, которые только подтверждают это правило" , – резюмировал Кульбида.

На 20 февраля "Укргидрометцентр" прогнозирует в целом по Украине около -1 – -3 градусов днем, незначительный плюс на западе, до -5 – -7 градусов в Черниговской и Сумской областях. 

Теги: погода, климат, потепление, Укргидрометцентр, снег, морозы, воздух, прогноз, глобальное потепление, синоптики, метеорология, Николай Кульбида
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