Голубовская рассказала, надо ли сбивать температуру при коронавирусе и других инфекциях

Высокая температура при инфекциях – защита организма, выработанная миллионами лет, отметила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Температуру при инфекциях, в том числе и при COVID-19, в начале болезни сбивать не нужно, если нет противопоказаний. Об этом в интервью "Обозревателю", которое вышло 17 декабря, сказала врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

"Есть закономерность инфекционного процесса, и в его начальный период температуру сбивать нельзя. Это наша с вами защита, отработанная миллионами лет против любых возбудителей. Даже новых. Это и прямая противовирусная защита, синтез интерферона, скорость защитных клеток. И непосредственное влияние на вирус: при высокой температуре он уменьшает свою способность к воспроизведению. Поэтому в начале заболевания температуру сбивать нельзя, если для этого нет прямых показаний", – сказала Голубовская.

Среди показаний, по ее словам, могут быть инсульт, органические поражения головного мозга или склонность ребенка к судорогам, а также если температура очень высока и ее трудно вынести.

"Иначе сбивание температуры увеличивает шансы на возникновение иммунологической фазы", – сказала она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, умерло 15 996 пациентов с COVID-19, выздоровело 548 356 человек.