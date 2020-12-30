В Украине бесплатно вакцинируют до 10 млн украинцев – нардеп

В рамках программы COVAX Украина получит 8 млн доз вакцины против коронавируса, еще около 1,7 млн доз страна получит по контрактам с производителями. По мнению нардепа от "Слуги народа" Леси Зарубанной, это позволит вакцинировать почти 10 млн человек. Однако с учетом того, что большинство присутствующих на рынке вакцин вводятся двумя дозами, этого количества хватит на вакцинацию примерно 5 млн украинцев.

Вакцину против коронавируса бесплатно получат до 10 млн украинцев, прежде всего украинцы из групп риска и граждане с низким уровнем дохода. Об этом в интервью УНИАН сообщила народный депутат от “Слуги народа“, глава парламентского подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная.

“Законтрактировано 2,6 млрд грн на закупку вакцины. [В рамках программы COVAX] будет передано бесплатно 8 млн доз. Средняя стоимость вакцины составит около 1,5 тыс. грн. Если посчитать: 2,6 млрд грн плюс 8 млн доз (по две дозы на одного человека) позволит охватить до 10 млн человек“, – сказала Забуранная.

Вероятно, нардеп ошиблась в рассчетах. Так, 8 млн доз вакцины по программе COVAX позволят вакцинировать 4 млн человек. При стоимости в 1,5 тыс. грн на 2,6 млрд грн можно купить 1,73 млн доз препарата (или почти 3,5 млн, если Зарубанная говорила о стоимости полного комлекта для вакцинации). Таким образом, количества доз, о которых говорила нардеп, хватит на вакцинацию от 4,8 до 7,5 млн человек.

Кроме того, Зарубанная добавила, что украинцы, “которые работают и получают приличную заработную плату“, могут самостоятельно приобрести вакцину.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 30 декабря в Украине подтвердили 1 045 348 случаев коронавируса, 18 324 человека умерли, 698 190 – выздоровели.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.



По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, ведомство также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.



И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась “хотя бы с февраля“. Позже Степанов заявил, что первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в Украину в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз.