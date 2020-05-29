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Харьковские коммунальщики объявили тендер на покупку катафалка за более чем 5 млн

В Харькове коммунальное предприятие "Ритуал" собирается приобрести автомобиль специального назначения стоимостью 5 млн 120 тыс. грн. Катафалк должен быть новым, на базе автомобиля E-класса.

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Катафалк должен быть на базе автомобиля E-класса, 2020 года изготовления
Катафалк должен быть на базе автомобиля E-класса, 2020 года изготовления
Фото: depositphotos.com

Харьковские коммунальщики хотят купить элитный катафалк стоимостью более 5 млн грн. Предложение о проведении тендера коммунальное предприятие "Ритуал" разместило 28 мая на сервисе госзакупок ProZorro.

В тендерной документации указано, что спецавтомобиль должен быть новым, 2020 года изготовления, на базе автомобиля E-класса (к примеру, Mercedes E-Class, BMW 5 Series, Audi A6, Volvo V90, Jaguar XF).

Катафалк должен иметь подушки безопасности для водителя и пассажира на переднем сидении, боковые подушки безопасности, шторки, систему контроля мертвых зон (датчики, которые предупреждают водителя об опасности), камеру обзора при движении назад на 360 градусов, автоматическое затемнение внешних и внутренних зеркал, запуск двигателя без ключа.

Из требований к автомобилю – электронный климат-контроль, сигнализация и оборудование для беспроводного подключения мобильного телефона. Гроб должен загружаться сзади автомобиля, отсек для гроба должен иметь освещение и может быть отделан из дерева, натуральной или искусственной кожи. В катафалке должно быть крепление для урны с прахом.

Конечный срок подачи тендерного предложения – 30 июня. Победителя тендера КП "Ритуал" определит в августе.

Теги: Харьков, госзакупки, тендер, коммунальщики, ProZorro
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