InformNapalm: Мы считаем, что российские операторы игорного бизнеса должны находиться под санкциями СНБО

Он отметил, что такие компании собирают персональные данные украинцев.
"Мы не имеем права допустить, чтобы ФСБ и ГРУ России имели возможность проводить свои спецоперации в Украине, оперируя чувствительными данными украинцев", – сказал Макарук.
Активист напомнил, что InformNapalm и другие организации в 2017 году добились введения санкций против ряда российских компаний и соцсетей.
"Время доказало, что мы были тогда правы. И сейчас мы настаиваем на полном запрете российским компаниям работать в Украине", – заявил он.
Макарук убежден, что заход на украинский рынок азартных игр крупных российских операторов – это спецоперация России.
"Вы только представьте: ГРУ и ФСБ "на халяву" получают персональные данные тех, кто проиграл какую-то копейку. Игроманы – это те же наркоманы. Вы получаете любые последствия – это корректировщики огня, это исполнители терактов, это агентура", – считает спикер InformNapalm.
Он добавил, что именно это сообщество доказало связь 1xbet с Россией, из-за чего Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) отобрала у компании лицензию. Об этом комиссия сообщила 7 сентября в своем Telegram. Макарук сказал, что благодарен КРАИЛ и Бюро экономической безопасности за это решение.
"Хотелось бы поблагодарить СНБО, СБУ, Минфин и другие организации, которые входят в СНБО, но, увы, пока не за что. Они "чешутся", – заявил он. – Мы считаем, что российские операторы игорного бизнеса должны находиться под санкциями СНБО. Не только их юрлица, но и физические владельцы. У них забрали лицензию, Кабмин пишет "мы будем забирать лицензию", публикует список операторов российского рынка. Я открываю список, который публикует Шмыгаль, а там нет 1xbet", – заявил Макарук.
О вероятных российских собственниках оператора азартных игр 1xbet Delo.ua писало в июне. Лицензии для работы под этим брендом были выданы ООО "Твоя беттинговая компания". Как выяснили авторы материала, компания была зарегистрирована летом 2021 года на граждан Украины Сергея Цибина и Александра Родина. Заявку на получение двух лицензий на работу в Украине – онлайн-казино и букмекерскую деятельность – компания подала 22 марта 2022 года под брендом 1xbet, который работает в России.
По данным издания Forbes, именно эта компания принадлежит трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину. Журналисты писали, что 1xbet официально запрещена в РФ, а против ее владельцев возбуждено уголовное дело.
Журналисты InformNapalm писали, что украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении ООО "Твоя беттинговая компания" по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины, еще в апреле 2022 года. В опубликованном 20 июня расследовании издание утверждало, что "куратор украинского игорного рынка от Офиса президента Украины Борис Баум помог гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину, владельцам российского игорного оператора 1xbet, в получении лицензии на букмекерскую деятельность в Украине".
InformNapalm утверждает, что Баум связан с депутатом Госдумы РФ и спецпредставителем президента РФ Владимира Путина Александром Бабаковым, "ранее известным как представитель группировки "Лужниковские". Также расследователи заявили, что Баум рассказывал об одном из аргументов для получения для бренда 1xbet лицензии в Украине – ООО "Твоя беттинговая компания" купила военные ОВГЗ на 500 млн грн. "На телефонные звонки для получения комментариев по этому поводу Борис Баум не отвечает", – заявили журналисты.
24 июня Delo.ua писало со ссылкой на ответы чиновников КРАИЛ, что члены комиссии в документах ООО "Твоя беттинговая компания" не нашли его связей с Российской Федерацией.
В то же время глава КРАИЛ Иван Рудый заявил изданию позже, что если правоохранители выяснят, что оператор азартных игр 1xbet – это российская компания, то будут аннулированы лицензии, которые выданы ООО "Твоя беттинговая компания".
28 июня 2022 года КРАИЛ приняла решение ликвидировать свой консультативно-экспертный совет, где Баум занимал должность заместителя главы, но украинская лицензия 1xbet аннулирована не была.
11 июля в Бюро экономической безопасности заявили, что БЭБ уже проверяет достоверность данных в документах, на основании которых были выданы лицензии российскому оператору игорного бизнеса.
Петиция к президенту с призывом запретить 1xbet в Украине собрала 25 тыс. голосов за неделю, президент поручил заняться этим вопросом премьеру.
Общественная активистка и блогер Татьяна Локацкая обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой инициировать санкции против 1xbet.