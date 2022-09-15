InformNapalm: Мы считаем, что российские операторы игорного бизнеса должны находиться под санкциями СНБО

Михаил Макарук: Вы только представьте: ГРУ и ФСБ "на халяву" получают персональные данные тех, кто проиграл какую-то копейку Фото: Mykhailo Makaruk / Facebook

Он отметил, что такие компании собирают персональные данные украинцев.

"Мы не имеем права допустить, чтобы ФСБ и ГРУ России имели возможность проводить свои спецоперации в Украине, оперируя чувствительными данными украинцев", – сказал Макарук.

Активист напомнил, что InformNapalm и другие организации в 2017 году добились введения санкций против ряда российских компаний и соцсетей.

"Время доказало, что мы были тогда правы. И сейчас мы настаиваем на полном запрете российским компаниям работать в Украине", – заявил он.

Макарук убежден, что заход на украинский рынок азартных игр крупных российских операторов – это спецоперация России.

"Вы только представьте: ГРУ и ФСБ "на халяву" получают персональные данные тех, кто проиграл какую-то копейку. Игроманы – это те же наркоманы. Вы получаете любые последствия – это корректировщики огня, это исполнители терактов, это агентура", – считает спикер InformNapalm.

Он добавил, что именно это сообщество доказало связь 1xbet с Россией, из-за чего Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) отобрала у компании лицензию. Об этом комиссия сообщила 7 сентября в своем Telegram. Макарук сказал, что благодарен КРАИЛ и Бюро экономической безопасности за это решение.

"Хотелось бы поблагодарить СНБО, СБУ, Минфин и другие организации, которые входят в СНБО, но, увы, пока не за что. Они "чешутся", – заявил он. – Мы считаем, что российские операторы игорного бизнеса должны находиться под санкциями СНБО. Не только их юрлица, но и физические владельцы. У них забрали лицензию, Кабмин пишет "мы будем забирать лицензию", публикует список операторов российского рынка. Я открываю список, который публикует Шмыгаль, а там нет 1xbet", – заявил Макарук.