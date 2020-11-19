Кабмин Украины исключил справку о составе семьи из списка обязательных для получения шести госуслуг

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина ликвидирует бессмысленные справки, которые у людей требуют ради бюрократической галочки.

Кабинет Министров Украины одобрил предложения Министерства цифровой трансформации об исключении справки о составе семьи из перечня документов, представляемых заявителями при получении шести государственных услуг. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба Минцифры в Facebook.

"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня правительство отменило такую справку для получения шести услуг, требующих предоставления такой справки. На очереди упрощение 20 услуг", – отметил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Справка о составе семьи не нужна: