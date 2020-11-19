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Кабмин Украины исключил справку о составе семьи из списка обязательных для получения шести госуслуг

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина ликвидирует бессмысленные справки, которые у людей требуют ради бюрократической галочки.

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Кабмин планирует упростить получение еще 20 услуг
Кабмин планирует упростить получение еще 20 услуг
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины одобрил предложения Министерства цифровой трансформации об исключении справки о составе семьи из перечня документов, представляемых заявителями при получении шести государственных услуг. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба Минцифры в Facebook.

"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня правительство отменило такую справку для получения шести услуг, требующих предоставления такой справки. На очереди упрощение 20 услуг", – отметил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Справка о составе семьи не нужна:

  • при назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;
  • во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом ветеранов войны;
  • при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели, ранения или инвалидности работника или его увольнения из Госспецсвязи;
  • при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за наем, аренду жилья;
  • во время процедуры продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;
  • при подаче военнослужащими, претендующими на получение жилых помещений или денежной компенсации за принадлежащее им для удержания жилое помещение.
https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/3559678400752070

Теги: Украина, Кабинет Министров, иностранцы, увольнение, Михаил Федоров, назначение, Министерство цифровой трансформации, компенсация
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