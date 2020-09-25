Кабмин может разрешить въезд иностранцам в Украину с 29 сентября – СМИ

Кабинет Министров Украины с 29 сентября может снять действующий запрет на въезд иностранцам. Въезжающим придется пройти самоизоляцию, если эпидемическая ситуация в их стране хуже, пишет "Европейская правда".

Кабинет Министров Украины может отменить полный запрет на въезд для иностранных граждан 29 сентября. Такую информацию рассказали изданию "Европейская правда" 25 сентября два независимых источника в правительстве.

С 29 сентября могут начать действовать новые правила, которые заменят полный запрет на въезд иностранцам в Украину, введенный в августе, пишет издание.

Издание отметило, что на данный момент есть принципиальное согласие руководства правительства на открытие границ и проработаны детали этого решения.

Ожидается, что иностранцев приравняют к украинцам, возвращающимся из-за границы. Иностранцы будут вынуждены пройти самоизоляцию, если эпидемическая ситуация в стране их гражданства или постоянного проживания хуже, чем в Украине.

Альтернативой самоизоляции будет тест на коронавирус, который можно будет сдать по прибытии. От иностранцев потребуют действующий страховой полис и установку электронного приложения в случае самоизоляции.

О том, что границы Украины откроются уже на следующей неделе, сообщило "РБК Украина" со ссылкой на свой источник в правительстве.

По его словам, постановление об ограничениях после выходных само утратит силу.

Агентство "Интерфакс-Украина" также со ссылкой на правительственный источник пишет, что Кабинет Министров Украины не намерен продлевать запрет на въезд иностранных граждан после 28 сентября.

"Запрет не отменяем, но продлевать не планируем", – сказал в комментарии источник.

Решение закрыть границу Украины для иностранцев до 28 сентября было принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения начали действовать с 28 августа. Они не коснулись тех, кто имел право проживания в Украине, учился на территории Украины, служил в Вооруженных силах, пересекал территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение приняли единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Европейская правда" писала со ссылкой на источники, что действия Кабмина были продиктованы стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.