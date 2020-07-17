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Румыния продлила запрет на въезд еще на 30 дней. Названы условия транзита для украинцев

Запрещается въезд на территорию Румынии через пункты пропуска на государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщило посольство Украины в Румынии.

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Общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264
Общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264
Фото: EPA

В Румынии на 30 дней продлили действие режима чрезвычайной ситуации и до 15 августа продлен запрет на въезд на территорию страны для иностранцев, в том числе украинцев. Об этом 17 июля сообщает посольство Украины в Румынии на своей странице в Facebook.

"Согласно п. 2 ст. 2 приложения 3 указанного решения, запрещается въезд на территорию Румынии через пункты пропуска на государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства", – сообщили в посольстве.

Исключение из указанного запрета касается следующих категорий лиц:

  • члены семьи граждан Румынии;
  • члены семьи граждан других государств – членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющие право на проживание на территории Румынии;
  • лица, имеющие долгосрочные визы, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС;
  • лица, въезжающие в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом, соответственно, медицинские работники, исследователи в области медицины, медицинские работники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала, задействованного в транспортировке товаров, обеспечивающего такие перевозки;
  • дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь;
  • лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты;
  • пассажиры, путешествующие по императивным мотивам;
  • лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам;
  • иностранцы и лица без гражданства, которые путешествуют с целью обучения;
  • иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные работники, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом;
  • иностранцы и лица без гражданства, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта;
  • члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии.

В ведомстве отметили, что особое внимание обращается на режим временного транзита по территории Румынии, который разрешен исключительно при следующих условиях:

  • только в непрерывном порядке и исключительно по маршруту, утвержденному компетентными органами Румынии – карта;
  • при наличии соответствующих документов, подтверждающих транзитную цель поездки и дающих основания для въезда в страну следования;
  • транзитный проезд в страны, в частности Республику Болгария, с туристической целью возможен при наличии документов, подтверждающих цель поездки (туристический ваучер, бронирование гостиницы и т.д.) и дающих основания для въезда в страну следования.

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса действует с 12 марта. С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска.

17 июня Кабинет Министров Украины по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова принял решение об открытии двух пунктов пропуска на границах с Беларусью и Россией.

С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На том же заседании правительство возобновило работу 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдовой, тогда как пункты пропуска на границах с РФ и Беларусью остались закрытыми.

По состоянию на утро сегодняшнего дня общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1456 человек, вылечилось 29 769 больных. 

Теги: транспорт, Украина, Румыния, посольство, запрет, границы
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