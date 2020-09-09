Кабмин предлагает разрешить летать по Украине с электронными паспортами

Кабинет Министров предлагает разрешить летать по Украине с электронными паспортами. Об этом 9 сентября в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, правительство разработало законопроект, которым предлагается предоставить украинцам возможность путешествовать самолетами в пределах Украины, предъявляя только электронный паспорт либо заграничный е-паспорт.
"Внедрение цифровых услуг и сервисов – это часть большой стратегии президента "государство в смартфоне" и осовременивания страны", – написал Шмыгаль.
Идея "перенести государство в смартфон" в рамках создания новой антикоррупционной системы была одним из пунктов предвыборной программы действующего президента Украины Владимира Зеленского.