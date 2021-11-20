Канада одобрила вакцину Pfizer для детей от пяти лет

Это первая вакцина против COVID-19, разрешенная в Канаде для использования в этой возрастной группе, отмечает минздрав страны. В декабре прошлого года она была разрешена для людей в возрасте от 16 лет, а в мае этого – от 12 до 15 лет.

В ведомстве считают, что преимущества этой вакцины для детей в возрасте от пяти до 11 лет перевешивают риски. Препарат будут вводить детям двумя дозами по 10 мкг с интервалом в три недели, в то время как канадцы старше 12 лет получают дозы по 30 мкг.

"Клинические испытания показали, что иммунный ответ у детей от пяти до 11 лет сопоставим с иммунным ответом у людей от 16 до 25 лет. Вакцина была эффективна на 90,7% в предотвращении COVID-19 у детей от пяти до 11 лет, и серьезных побочных эффектов выявлено не было", – отметили в министерстве.