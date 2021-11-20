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Канада одобрила вакцину Pfizer для детей от пяти лет

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В Канаде полностью привились 75% граждан
В Канаде полностью привились 75% граждан
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Канады 19 ноября разрешило использование COVID-вакцины от Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом говорится на сайте ведомства.

Это первая вакцина против COVID-19, разрешенная в Канаде для использования в этой возрастной группе, отмечает минздрав страны. В декабре прошлого года она была разрешена для людей в возрасте от 16 лет, а в мае этого – от 12 до 15 лет. 

В ведомстве считают, что преимущества этой вакцины для детей в возрасте от пяти до 11 лет перевешивают риски. Препарат будут вводить детям двумя дозами по 10 мкг с интервалом в три недели, в то время как канадцы старше 12 лет получают дозы по 30 мкг.

"Клинические испытания показали, что иммунный ответ у детей от пяти до 11 лет сопоставим с иммунным ответом у людей от 16 до 25 лет. Вакцина была эффективна на 90,7% в предотвращении COVID-19 у детей от пяти до 11 лет, и серьезных побочных эффектов выявлено не было", – отметили в министерстве.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Канаде, по данным местного минздрава, подтвердили 1,8 млн случаев COVID-19. Умерли от болезни 29,5 тыс. человек.

Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 29,9 млн канадцев (78%), завершили вакцинацию – 28,7 млн (75%).

Теги: Канада, вакцинация, дети, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Pfizer
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