Кузин: Нет оснований говорить о перегрузке больниц пациентами с COVID-19. Реанимационные кровати у нас заняты на 13%, аппараты ИВЛ – на 3%

"Сейчас нагрузка на систему здравоохранения контролируемая… Уровень госпитализаций свидетельствует, что занято около 7% коек, выделенных под госпитализации пациентов с COVID-19. Реанимационные кровати у нас заняты на 13%, кровати с кислородом – на 9%, аппараты искусственной вентиляции легких – на 3%. То есть нет оснований говорить, что у нас есть перегрузки больниц", – подчеркнул главный санврач.

По его словам, пациентов с коронавирусом стараются не госпитализировать в непрофильные больницы.

"Сейчас мы прорабатываем алгоритмы и маршруты движения пациентов с COVID-19, чтобы их действительно госпитализировали только в опорные больницы, стараемся не допускать госпитализации в непрофильные больницы, потому что там могут быть ненадлежащие условия и для врачей, и для пациентов. В том числе там не исключено инфицирование медицинских работников и других пациентов", – отметил Кузин.