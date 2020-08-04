МАУ до конца августа отменяет международные рейсы по 10 направлениям

Авиакомпания МАУ сообщила об изменении частоты выполнения рейсов по ряду маршрутов.

С 5 июня в Украине после запрета возобновилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее Фото: depositphotos.com

"Международные авиалинии Украины" до конца августа отменили международные рейсы по 10 направлениям. Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Как пояснили в МАУ, такое решение продиктовано продлением ограничений на въезд в Шенгенскую зону для граждан Украины.

До конца месяца полностью отменяются рейсы в Ларнаку (LCA), Франкфурт (FRA), Баку (GYD), Прагу (PRG), Вену (VIE), Кишинев (KIV), Берлин (TXL), Афины (ATH), Рим (FCO) и Барселону (BCN).

При этом МАУ планирует осуществлять международные рейсы следующими сообщениями: Киев – Амстердам (АMS) – Киев, Киев – Лондон (LGW) – Киев, Киев – Париж (CDG) – Киев, Киев – Торонто (YYZ) – Киев, Киев – Ницца (NCE) – Киев, Киев – Дубай (DXB) – Киев, Киев – Стамбул (IST) – Киев, Одесса – Стамбул (IST) – Одесса, Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев, Одесса – Тель Авив (TLV) – Одесса, Киев – Милан (MXP) – Киев, Киев – Неаполь (NAP) – Киев, Киев – Мюнхен (MUC) – Киев, Киев – Ереван (EVN) – Киев, Киев – Мадрид (MAD) – Киев и Киев – Каир (CAI) – Киев.

Помимо этого, в авиакомпании сообщили об изменении частоты выполнения рейсов по ряду маршрутов: Киев – Лондон (LGW) – Киев – из-за нестабильного спроса решено оставить вылеты в Лондон 9-го, 28-го, 30-го и 31 августа; Киев – Ницца (NCE) – Киев – оборотные рейсы каждую субботу; Киев – Торонто (YYZ) – Киев – планируются рейсы 15-го и 29 августа с возвращением в Киев 16-го и 30 августа; Киев – Милан (MXP) – Киев – оборотные рейсы каждое воскресенье; Киев – Неаполь (NAP) – Киев – оборотные рейсы каждую субботу; Киев – Дубай (DXB) – Киев – по пятницам и субботам до 28 августа, с дополнительной частотой 5 августа и рейсами по четвергам в период с 13-го по 27 августа; Киев – Стамбул (IST) – Киев – каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье с дополнительной частотой 5 августа и дополнительно по пятницам в период с 7-го по 28 августа.

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