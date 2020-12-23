ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

МАУ запускает авиаэкскурсии над Киевом за 2100 грн с человека

Авиаэкскурсия над Киевом от "Международных авиалиний Украины" будет длиться один час.

Вылет и прилет будут выполняться из аэропорта Борисполь
Вылет и прилет будут выполняться из аэропорта Борисполь
Фото: depositphotos.com

"Международные авиалинии Украины" запускают программу авиаэкскурсий над Киевом. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"В МАУ нашли оригинальное решение, которое предлагается корпоративным клиентам авиакомпании – раскрыть магию полета над величественным и торжественным Киевом и отметить праздник прямо в небе", – говорится в сообщении.

В авиакомпании утверждают, что полет над Киевом не только подарит яркие впечатления, но и даст возможность узнать от профессионалов, как работает авиация. Во время часовой экскурсии пилоты расскажут, какая погода считается неблагоприятной для полета, и поделятся авиационной терминологией.

"Для пассажиров на борту будет проведена лотерея с ценными авиационными призами. В пакет перелета гарантированно включено зимнее солнце над облаками и прекрасное настроение", – отметили в МАУ.

Вылет и прилет будут выполняться из аэропорта Борисполь на самолете Embraer 195 с максимальной вместимостью 116 мест.

Услуга доступна только для корпоративных клиентов.

"Стоимость – 2100 грн за одно кресло", – уточнили в МАУ.

Теги: Борисполь, самолет, аэропорт, МАУ, авиакомпания
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никто не остался недопонят". Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра
"Никто не остался недопонят". Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра
53-летний "танцующий миллионер" Вакки впервые показал лицо двухмесячной дочери. Фото
53-летний "танцующий миллионер" Вакки впервые показал лицо двухмесячной дочери. Фото
Бардаш показал первое фото новорожденной дочери и рассекретил ее имя
Бардаш показал первое фото новорожденной дочери и рассекретил ее имя
Чапкис опубликовал селфи из больницы
Чапкис опубликовал селфи из больницы
"Он ее безумно любил". Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра
"Он ее безумно любил". Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра
Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
"Это его жизнь". Сын Павлика прокомментировал его брак с Репяховой
"Это его жизнь". Сын Павлика прокомментировал его брак с Репяховой
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
  Королева набросилась на Баскова, назвавшего ее разведенкой. Видео
  Королева набросилась на Баскова, назвавшего ее разведенкой. Видео
Сериал "Корона" и книга Мортона напомнили зрителям о признании принцессы Дианы в попытке самоубийства во время первой беременности
Сериал "Корона" и книга Мортона напомнили зрителям о признании принцессы Дианы в попытке самоубийства во время первой беременности
"Красиво". Высоцкая показала свою новогоднюю елку
"Красиво". Высоцкая показала свою новогоднюю елку
10 рецептов салата "Оливье" к новогоднему столу
10 рецептов салата "Оливье" к новогоднему столу
"Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы". Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры
"Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы". Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры
Остапчук заявил, что в следующем году хочет снова стать отцом
Остапчук заявил, что в следующем году хочет снова стать отцом
Никитюк показала, как украсила свой дом к Новому году и Рождеству
Никитюк показала, как украсила свой дом к Новому году и Рождеству
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS