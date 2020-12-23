МАУ запускает авиаэкскурсии над Киевом за 2100 грн с человека

Авиаэкскурсия над Киевом от "Международных авиалиний Украины" будет длиться один час.

Вылет и прилет будут выполняться из аэропорта Борисполь Фото: depositphotos.com

"Международные авиалинии Украины" запускают программу авиаэкскурсий над Киевом. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"В МАУ нашли оригинальное решение, которое предлагается корпоративным клиентам авиакомпании – раскрыть магию полета над величественным и торжественным Киевом и отметить праздник прямо в небе", – говорится в сообщении.

В авиакомпании утверждают, что полет над Киевом не только подарит яркие впечатления, но и даст возможность узнать от профессионалов, как работает авиация. Во время часовой экскурсии пилоты расскажут, какая погода считается неблагоприятной для полета, и поделятся авиационной терминологией.

"Для пассажиров на борту будет проведена лотерея с ценными авиационными призами. В пакет перелета гарантированно включено зимнее солнце над облаками и прекрасное настроение", – отметили в МАУ.

Вылет и прилет будут выполняться из аэропорта Борисполь на самолете Embraer 195 с максимальной вместимостью 116 мест.

Услуга доступна только для корпоративных клиентов.

"Стоимость – 2100 грн за одно кресло", – уточнили в МАУ.