Вероятно, ЕС не откроется для туристов с июля и, не исключено, какие-то авиарейсы даже закроются – президент Украинской ассоциации турагентств Рудич

В Украине нет альтернативы выездному туризму, люди хотят отдыхать за границей и имеют деньги на путешествия. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

"Большая вероятность, что ЕС не откроется для украинских туристов с июля и, не исключено, что даже закроются какие-то рейсы, которые выполняются сейчас. Как ситуация будет развиваться, мы спрогнозировать пока не можем. Еще пару месяцев назад казалось, что Италия и Испания в этом году не будут местами для отдыха. Но уже сейчас это рассматривается по-другому. Все меняется. Видно что с коронавирусом нам предстоит жить, болеть, выздоравливать, а кому-то, как ни прискорбно, умирать. Но сосуществовать придется. И это не быстрый процесс", – сказал Рудич.

По его словам, ситуация может проясниться после того, как первые два рейса с туристами отправят в Албанию и Турцию.

"Неопределенность, которая сейчас сложилась с открытием границ, добавляет нервозности и не добавляет уверенности в завтрашнем дне. Мы все ждем 26 июня, когда отправят первый рейс в Албанию, и 1 июля, когда запланирован первый рейс в Турцию. На этом рейсе в Турцию полетит большая группа (около 80 человек) турагентов, чтобы самим посмотреть, как будут проходить все процедуры в аэропорту и отелях. Все зависит от этих перелетов. Мы понимаем, что туристов в этом году будет значительно меньше. Но Украина не может дать альтернативу выездному туризму. Спрос есть, люди хотят отдыхать и имеют деньги на это", – сообщил собеседник.

Он отметил, что на данный момент ведутся консультации по поводу возможности отправки туристов в Египет.

"Реально на данный момент рассматриваются два направления – Албания и Турция. Кроме того, обсуждается Египет, как не перешагнувший красную черту. В целом это безопасное место. Там заражения коронавирусом сконцентрированы в Каире и Александрии. Курорты с марта пустуют, они чистые. Мы надеемся, в Египет разрешат летать без обязательной 14-дневной обсервации. Также есть варианты по Греции. Идут согласования. Но в Турцию и Египет традиционно идет 70% украинского туристического потока. Поэтому для начала этих двух направлений вполне хватит", – подчеркнул Рудич.

Он сообщил, что цены на туры и медицинскую страховку практически не изменились.

"Пока цены на туры остались на прежнем уровне, как до пандемии. В связи с пандемией внесены изменения в условия медицинской страховки, но это не слишком отразилось на цене. Есть требования по работе отелей, учитывая возможности заражения. Изменились требования к корпусам и номерам, где проживают туристы. Обязательным стало постоянное присутствие врача. Таких чистых отелей, как сейчас, никогда не было. А таких переполненных отелей, как раньше, просто не будет – пока спроса большого нет. Что касается самолетов, то основное требование перелета – пребывание на борту в маске. Пустых рядов не будет, потому что это экономически нецелесообразно", – рассказал Рудич.

24 июня "Европейская правда" сообщила, что по проекту решения Еврокомиссии об открытии границ, украинцев могут не пустить в ЕС с 1 июля.

По сведениям издания The New York Times, ЕС разрешит въезд туристов из Китая, но не пустит граждан США, Бразилии, России и ряда других стран, где вспышка коронавируса не идет на убыль.

Основным критерием открытия границ служит показатель выявления коронавируса. По одним данным, это 16 новых случаев и меньше на 100 тыс. населения, по другим – до 20 новых случаев. В Украине – показатель инцидентности за 14 дней составляет 25,65 случая на 100 тыс., что превышает установленные ЕС критерии.

18 марта лидеры ЕС приняли решение о закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса. Экономики стран Евросоюза понесли большие убытки от прекращения потока туристов.

Еврокомиссия 11 июня рекомендовала государствам – членам и ассоциированным государствам Шенгенской зоны отменить внутренний пограничный контроль с 15 июня, но продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС из третьих стран до 30 июня. Как заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, 1 июля Европейский союз снимет ограничения для граждан стран, где эпидемическая ситуация схожа с ЕС или лучше, с расчетом, что эти страны также откроются для граждан ЕС.