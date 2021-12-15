Мэрия Харькова показала проект памятника Кернесу

Сначала скульптуру изготовят из глины, окончательный вариант будет отлит в бронзе Фото: city.kharkov.ua

Над монументом работает скульптор Александр Ридный. Его мастерскую посетил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Было несколько вариантов, и выбрать один из них – сложная задача, потому что Геннадий Адольфович был многогранной личностью. Каждый из проектов, который мы рассматривали, имеет право на жизнь. Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича – это постоянное движение, работа, преобразования", – сказал он.

По словам Терехова, власти выбрали памятник, который "отвечает характеру" Кернеса –бывший городской голова запечатлен идущим.

Сначала скульптуру изготовят из глины, окончательный вариант будет отлит в бронзе.