Минцифры увеличило количество мест на бесплатные IT-курсы почти до 2 тыс.

Еще почти 1 тыс. украинцев может пройти бесплатной обучение в сфере IT Фото: depositphotos.com

Вместо 1 тыс. желающих овладеть новой профессией теперь могут 1830 человек.

"Сначала мы рассчитывали количество мест, опираясь на максимальную стоимость курса – $1 тыс. Но многие студенты выбрали курсы средней стоимостью $600. Благодаря этому мы можем научить больше людей IT-специальностей", – отметил министр.