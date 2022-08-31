Минцифры увеличило количество мест на бесплатные IT-курсы почти до 2 тыс.

Вместо 1 тыс. желающих овладеть новой профессией теперь могут 1830 человек.
"Сначала мы рассчитывали количество мест, опираясь на максимальную стоимость курса – $1 тыс. Но многие студенты выбрали курсы средней стоимостью $600. Благодаря этому мы можем научить больше людей IT-специальностей", – отметил министр.
Проект IT Generation входит в рамки правительственной программы "єРобота".
По этой программе государство оплачивает курс стоимостью от $250 в месяц до $1 тыс. за весь курс, говорится на сайте программы. Принять участие в ней смогут украинцы со знанием английского языка возрастом от 21 до 60 лет.