Минздрав Украины обновил список стран "красной" и "зеленой" зон

Список стран "красной" зоны, опубликованный Минздравом Украины, вырос с 36 до 47.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" зоны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Обновленный список опубликован на сайте Минздрава 18 декабря.

По состоянию на 4 декабря в списке "красной" зоны было 36 государств. Его расширили до 47 стран, и сейчас в него входят Сербия, Грузия, Хорватия, Литва, Люксембург, Черногория, Сан-Марино, Словения, Белиз, США, Андорра, Швеция, Венгрия, Панама, Швейцария, Лихтенштейн, Северная Македония, Чехия, Азербайджан, Нидерланды, Кипр, Болгария, Португалия, Дания, Словакия, Турция, Молдова, Австрия, Армения, Латвия, Эстония, Иордания, Румыния, Италия, Босния и Герцеговина, КНДР, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Ниуэ, Палау, Самоа, Тонгу, Туркменистан, Тувалу, Вануату.

В "красный" список вносятся страны, где показатель заболеваемости COVID-19 за последние две недели выше, чем в Украине, или данные недоступны.

В "зеленой" зоне сейчас находится 146 стран, в том числе Украина.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 18 декабря подтверждено уже почти 75 млн случаев заражения в 191 стране мира; от болезни или вызванных ею осложнений скончалось 1,66 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Выздоровело 42,4 млн больных.

В Украине по состоянию на 18 декабря зафиксирован 944 381 случай коронавирусной инфекции, из них 12 630 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 16 256 пациентов с COVID-19, выздоровело 561 222 человека.