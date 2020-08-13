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В список стран, которые могут посещать украинцы, вошли еще четыре государства – Кулеба

За неделю в список стран, которые украинцы могут посещать в условиях пандемии COVID-19, добавились Армения, Того, Буркина-Фасо и Республика Чад, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Число стран для путешествий украинцев возросло
Число стран для путешествий украинцев возросло
Фото: depositphotos.com

В список стран, которые украинцы могут посещать без ограничений в условиях пандемии COVID-19, но при выполнении определенных условий, за неделю добавилось четыре государства. Об этом на брифинге 13 августа сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На прошлой неделе таких стран было 38, за неделю их число увеличилось на четыре. Добавились Республика Армения, туда можна прибыть при условии 14 дней самоизоляции. И, откровенно говоря, три малопопулярные среди украинцев страны, но должен их упомянуть. Это Буркина-Фасо, Того и Республика Чад", – сказал министр.

Таким образом, сейчас в списке 42 страны.

Согласно данным правительственного сайта tripadvisor.gov.ua, до этого въезд украинцам был разрешен в Турцию, Сербию, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Беларусь, Великобританию, США, Мексику, Египет, Тунис, Республику Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопию, Сомали, Кению, Замбию, Танзанию, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгарию, Словению, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландию, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайку, Камбоджу, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико и Сент-Люсия.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, Европейский союз откроет границы для украинцев, если количество новых случаев в стране не будет превышать 460–480 за сутки. За прошлые сутки был установлен антирекорд – 1592 новых случая заражения коронавирусом.

Теги: МИД Украины, Дмитрий Кулеба, путешествия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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