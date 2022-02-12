Минздрав Украины утвердил сезонное меню для детских садов

Меню можно использовать в полном объеме или частично, отметили в Минздраве Фото: depositphotos.com

Технологические карты на блюда и изделия, вошедшие в меню, опубликованы на сайте министерства. В техкартах есть список блюд, необходимые параметры и расчеты (масса брутто/нетто, энергетическая ценность продуктов/блюд и т.п.), требования к продуктам, процессы приготовления и температурные режимы.

В Минздраве отметили, что меню можно использовать в полном объеме или частично, проработав его с учетом вкусовых предпочтений детей и технологических возможностей учебного заведения. Утвержденный перечень может быть использован в качестве базы для четырехнедельного меню в другое время года, но с использованием сезонных продуктов.