Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова провели консультации в Павлограде

"В Днепропетровскую область после 24 февраля 2022 года переехали сотни тысяч граждан из горячих точек. То есть люди столкнулись с огромным стрессом и "законсервировали" его. Мобильные бригады психологов во время встреч дают много полезных советов и практических инструментов, помогающих стабилизировать свое эмоциональное состояние самостоятельно", – отметили в организации.

В Фонде добавили, что в этом году психологи стали помогать не только уязвимым категориям населения, но и старшеклассникам, врачам и учителям, так как это люди, которые имеют большую психологическую нагрузку и нуждаются в дополнительном внимании.

Проект Фонда Рината Ахметова по психологической помощи пострадавшим от войны жителям стартовал в 2014 году. После 24 февраля 2022 года к нему присоединились мобильные бригады психологов. Фонд организовал их выезды как специалистов, помогающих людям преодолевать стресс.

Психологическую помощь от Фонда с 2014 года получили более 145 тыс. жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение в Фонде Рината Ахметова по курсу "Травма войны".