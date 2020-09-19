Могила цадика Нахмана в Умани находится под круглосуточным контролем спасателей

18–20 сентября в Умани празднуют еврейский Новый год Рош а-Шана. В связи с этим Государственная служба по чрезвычайным ситуациям приняла дополнительные меры безопасности.

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ввели в действие мобильную систему контроля за пожарной и техногенной безопасностью мемориального комплекса цадика Нахмана в Умани. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Могилу цадика круглосуточно патрулируют три патруля спасателей. Они двигаются по специально разработанным маршрутам. Контроль ведется за оперативной обстановкой на территории нескольких улиц и на наиболее важных объектах, говорится в сообщении.

Все мобильные патрули имеют все необходимое для тушения пожара и готовы к действиям по назначению.

"Как показывает опыт предыдущих лет, принятые меры позволяют создать эффективную систему противодействия чрезвычайным событиям", – говорится в сообщении.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира.

Обычное число паломников ежегодно составляло 30–40 тыс., в нынешнем году в связи со всемирной пандемией их число составит примерно 3 тыс. человек. Все они прибыли в Украину до закрытия границы для иностранцев.

14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года (Рош а-Шана). В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.