Могила цадика Нахмана в Умани находится под круглосуточным контролем спасателей

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ввели в действие мобильную систему контроля за пожарной и техногенной безопасностью мемориального комплекса цадика Нахмана в Умани. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Могилу цадика круглосуточно патрулируют три патруля спасателей. Они двигаются по специально разработанным маршрутам. Контроль ведется за оперативной обстановкой на территории нескольких улиц и на наиболее важных объектах, говорится в сообщении.
Все мобильные патрули имеют все необходимое для тушения пожара и готовы к действиям по назначению.
"Как показывает опыт предыдущих лет, принятые меры позволяют создать эффективную систему противодействия чрезвычайным событиям", – говорится в сообщении.
Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира.
Обычное число паломников ежегодно составляло 30–40 тыс., в нынешнем году в связи со всемирной пандемией их число составит примерно 3 тыс. человек. Все они прибыли в Украину до закрытия границы для иностранцев.
14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года (Рош а-Шана). В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.
Со 2 сентября полиция в Умани перешла на усиленный вариант несения службы. Также в город прибыли представители Нацполиции и Минздрава Украины. На время паломничества в городе установили карантинные пункты и разработали единые карантинные правила.