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НАБУ подозревает чиновника Минобороны Украины в попытке дачи 24 млн грн взятки аудитору

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Взятка предназначалась для получения положительного заключения аудита, отметили в НАБУ
Взятка предназначалась для получения положительного заключения аудита, отметили в НАБУ
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении в коррупции одному из заместителей начальника управления военных представительств Министерства обороны Украины. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба НАБУ.

Чиновник, возглавляющий отдел контроля работ военными представительствами, подозревается в том, что весной 2021 года вызвался передать взятку от частной компании директору департамента внутреннего аудита Минобороны. Компания занималась реконструкцией подземной части здания одного из центральных управлений под Единый центр безопасности Минобороны.

Размер взятки должен был составлять 16,8 млн грн, еще 7 млн грн подозреваемый просил за посреднические услуги.

"Положительное заключение аудита позволило бы частной компании получить полную сумму оплаты по заключенному контракту, общая стоимость которого составляет более 400 млн грн, и претендовать на заключение последующих договоров по обустройству других частей системы", – сообщили в НАБУ.

Теги: коррупция, антикоррупционное бюро, Минобороны, взятка, аудит, НАБУ
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