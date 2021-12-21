НАБУ подозревает чиновника Минобороны Украины в попытке дачи 24 млн грн взятки аудитору

Чиновник, возглавляющий отдел контроля работ военными представительствами, подозревается в том, что весной 2021 года вызвался передать взятку от частной компании директору департамента внутреннего аудита Минобороны. Компания занималась реконструкцией подземной части здания одного из центральных управлений под Единый центр безопасности Минобороны.

Размер взятки должен был составлять 16,8 млн грн, еще 7 млн грн подозреваемый просил за посреднические услуги.

"Положительное заключение аудита позволило бы частной компании получить полную сумму оплаты по заключенному контракту, общая стоимость которого составляет более 400 млн грн, и претендовать на заключение последующих договоров по обустройству других частей системы", – сообщили в НАБУ.