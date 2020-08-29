Наезд на курсанток в Киеве. Для пострадавших девушек собирают деньги

Курсантки Татьяна, Галина и Александра, на которых совершил наезд майор ВСУ Владимир Холодный, находятся в одной из больниц Киева.

Три курсантки были травмированы 25 августа в военно-медицинской академии, куда они пришли получать военную форму Фото: kyiv.npu.gov.ua

Волонтер Наталья Воронкова объявила сбор денег для трех пострадавших во время наезда на территории воинской части в Киеве курсанток. Об этом она написала 28 августа в Facebook.

"Они жили обычной жизнью девушек 23–24 лет и были невероятно счастливы, им удалось осуществить свой первый шаг к мечте – поступить в военно-медицинскую академию. Мечта была одна на всех – "стать военным врачом и спасать жизни других людей". Накануне вступления одна из девушек просила маму: "Ты только молись и держи кулачки, чтобы я поступила". День 25.08.2020 полностью перевернул жизнь этих трех девушек-мечтательниц", – написала Воронкова.

Она рассказала историю каждой из трех девушек и сообщила, что сбор будет осуществляться на одну карту. Номер карты указан в посте.

"Девушки – настоящие бойцы, я в них верю, им просто нужна наша поддержка", – отметила волонтер.

ДТП на территории воинской части произошло 25 августа, Холодный наехал на курсанток, стоявших возле админздания. Пострадали выпускницы гражданских медицинских вузов, они недавно успешно сдали экзамены в военно-медицинской академии и пришли получить военную форму.

По данным прокуратуры, Холодный находился в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле при максимально допустимой норме содержания алкоголя в крови водителей – 0,2 промилле).

26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора под стражу.

Двум курсанткам пришлось ампутировать по одной ноге. Одна из курсанток в тяжелом состоянии находится в реанимации.