Нардеп Гончаренко сообщил о старте на Донбассе образовательного проекта "Ви.Мова" по изучению английского языка

На Донбассе стартовал образовательный проект для школьников "Ви.Мова" по изучению английского языка. Участниками проекта народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко "Ви.Мова" стали более 20 учителей из Донецкой и Луганской областей, сообщили в пресс-службе политика.
Они присоединились к команде педагогов со всей страны, которые помогают школьникам в селах, поселках городского типа и маленьких городах "изучать английский язык инновационно и современно", сказано в сообщении.
"Английский – это язык науки, литературы, искусства и передовых идей во многих сферах. Чтобы успеть за миром и чтобы не проиграть конкуренцию, сейчас необходимо знать этот язык. Особенно это важно для детей из сел и городков. Поэтому цель нашего проекта – предоставить возможность изучать английский на должном уровне и развиваться как личность каждому украинскому ребенку независимо от места его рождения. Среди участников "Ви.Мова" уже 60 педагогов со всех уголков Украины. Недавно к нам присоединились учителя из школ Константиновки, Краматорска, Дружковки, Торецка, Иванополья, Мирнограда, Славянска и Лисичанска," – рассказал Гончаренко.
Проект "Ви.Мова" стартовал в сентябре 2019 года, он помогает местным учителям и директорам школ внедрять новые методы образования, а также привлекает к процессу активную молодежь из городов и англоязычных волонтеров. Для учителей английского и желающих приобщиться к проекту действует электронная регистрация.