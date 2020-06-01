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Нардепы из фракции "Голос" требуют уволить Авакова

В партии "Голос" считают, что ответственность за пытки и изнасилование в отделе полиции Кагарлыка должны понести министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

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В партии "Голос" настаивают на увольнении Авакова
В партии "Голос" настаивают на увольнении Авакова
Фото: МВС України / Facebook

Депутаты из парламентской фракции "Голос" потребовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Национальной полиции Игоря Клименко в связи с изнасилованием, которое произошло в Кагарлыкском отделе полиции Киевской области, об этом 29 мая сообщила пресс-служба партии.

В партии уверены, что "случай в Кагарлыке мог и не произойти, если бы было наказание за преступления полицейских в Кривом Озере, в детском приюте "Світанок" и за убийство пятилетнего Кирилла Тлявова".

"Система защищает палачей в погонах, а не граждан. Монобольшинство должно признать, что реформа полиции провалена, для ее перезапуска нужны "новые мозги и новые сердца". Руководство МВД необходимо поменять. Промолчать сейчас – это взять на себя ответственность за все, что происходит в полиции сегодня", – заявила народный депутат, заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун.

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Полицейских Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции, расформировал подразделение, а всех сотрудников отправил на переаттестацию.

Теги: Арсен Аваков, изнасилование, пытки, Национальная полиция, партия Голос, Игорь Клименко, Кагарлык
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