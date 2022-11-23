Netflix назвала Ярослава Мудрого "правителем Северной России", а после скандала удалила твит

Кадр из сериала "Викинги. Вальгалла", где Ярослава Мудрого "приписали" к России Фото: Vikings Valhalla / Twitter

"Князь Ярослав Мудрый, воинственный правитель Северной России, дядя Олафа и Гаральда", – появилось сообщение в официальном Twitter сериала.

Это вызвало возмущения в социальной сети. Пользователи писали в комментариях, что князь Ярослав Мудрый – это правитель Киевской Руси, а России в те времена, когда он правил в Киеве, еще не существовало.

На скандал отреагировали в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко провел разговор с региональным директором Netflix Алексом Лонгом.

"Мы обратили внимание на эту ошибку, объяснили, в чем проблема. Они понимают, что это проблема. Они также поняли, что это неправильно, приводит к скандалу и их негативному имиджу", – сообщили в Минкульте.

"Мы получили ответ от регионального директора. Они удалили твит и исправили во всех соцсетях, что это князь Киевской Руси", – добавили в ведомстве.

Скандальный твит действительно был удален, а в соцсети Instagram компания Netflix представила нового персонажа в сериале уже как князя Киевской Руси.

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Ткаченко прокомментировал ситуацию в Facebook. Он предположил, что ошибка была совершена "случайно и непреднамеренно".

"По ситуации, сложившейся с Netflix, когда нашу Русь (надеюсь, что случайно и неумышленно) спутали с Россией, а нашего Ярослава Мудрого сделали князем земель Северной России, есть два вывода:

1) есть еще много работы в признании международной аудитории о нашей истории;

2) тесные контакты с партнерами помогают разрешить ситуацию почти мгновенно. Спасибо Netflix, отдельно – региональному директору Алексу Лонгу", – написал Ткаченко.