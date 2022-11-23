ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Netflix назвала Ярослава Мудрого "правителем Северной России", а после скандала удалила твит

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кадр из сериала "Викинги. Вальгалла", где Ярослава Мудрого "приписали" к России
Кадр из сериала "Викинги. Вальгалла", где Ярослава Мудрого "приписали" к России
Фото: Vikings Valhalla / Twitter

Компания Netflix в сообщении о выходе нового сезона сериала "Викинги. Вальгалла" назвала киевского князя Ярослава Мудрого "правителем Северной России". После того, как это вызвало скандал в сети, твит был удален. Скандал прокомментировали в Министерстве культуры Украины, сообщает "Украинская правда" 22 ноября.

"Князь Ярослав Мудрый, воинственный правитель Северной России, дядя Олафа и Гаральда", – появилось сообщение в официальном Twitter сериала.

Это вызвало возмущения в социальной сети. Пользователи писали в комментариях, что князь Ярослав Мудрый – это правитель Киевской Руси, а России в те времена, когда он правил в Киеве, еще не существовало.

На скандал отреагировали в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко провел разговор с региональным директором Netflix Алексом Лонгом.

"Мы обратили внимание на эту ошибку, объяснили, в чем проблема. Они понимают, что это проблема. Они также поняли, что это неправильно, приводит к скандалу и их негативному имиджу", – сообщили в Минкульте.

"Мы получили ответ от регионального директора. Они удалили твит и исправили во всех соцсетях, что это князь Киевской Руси", – добавили в ведомстве.

Скандальный твит действительно был удален, а в соцсети Instagram компания Netflix представила нового персонажа в сериале уже как князя Киевской Руси.

Ткаченко прокомментировал ситуацию в Facebook. Он предположил, что ошибка была совершена "случайно и непреднамеренно".

"По ситуации, сложившейся с Netflix, когда нашу Русь (надеюсь, что случайно и неумышленно) спутали с Россией, а нашего Ярослава Мудрого сделали князем земель Северной России, есть два вывода:

1) есть еще много работы в признании международной аудитории о нашей истории;

2) тесные контакты с партнерами помогают разрешить ситуацию почти мгновенно. Спасибо Netflix, отдельно – региональному директору Алексу Лонгу", – написал Ткаченко.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/pfbid0iJaTKsSfuEXRSjJbLcFHPVpe8BcE7P2La6RGmK5oLzkL6eQjwn9Y6w7imQGcmZj9l

Контекст:

Второй сезон сериала "Викинги" должен появиться на Netflix в январе 2023 года.

Ярослав Мудрый – киевский князь из династии Рюриковичей. В 1026 году он заключил соглашение с братом Мстиславом, поделив землю Руси по Днепру: он получил Киев с Правобережьем, а Мстислав – Чернигов с Левобережьем. После смерти Мстислава в 1036 году Ярослав Мудрый стал единоличным правителем Руси. Он правил в современных административных границах нынешней Украины с охватом Новгорода.

Москва была основана лишь спустя 100 лет – первое упоминание о ней датируется 1147 годом. Первое письменное упоминание термина "Россия" датировано серединой X века как греческое название Руси. В ранних памятках Руси этого термина нет. В средневековых западноевропейских источниках форма "Россия", внесенная из Византии, встречается начиная с XII века.

Теги: Александр Ткаченко, сериал, скандал, Netflix, Министерство культуры и информационной политики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал свои эмоции
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал свои эмоции
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
В Польше сорвали встречу с Забужко
В Польше сорвали встречу с Забужко
Гаврилюк: Наши бороды поседели. У студентов, которые девять лет назад вышли на улицы, уже есть свои дети. Борьба продолжается. И мы победим
Гаврилюк: Наши бороды поседели. У студентов, которые девять лет назад вышли на улицы, уже есть свои дети. Борьба продолжается. И мы победим
  Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко
  Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн
Арестович покинул Украину. Фото за границей
Арестович покинул Украину. Фото за границей
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
"Как мало нужно для минуты счастья". Бадоев рассказал, как коммунальщики подняли ему настроение
"Как мало нужно для минуты счастья". Бадоев рассказал, как коммунальщики подняли ему настроение
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (213087)
2
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (202955)
3
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (131584)
4
Арестович покинул Украину. Фото за границей (103410)
5
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (48656)
6
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова (47120)
7
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото (43577)
8
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала (42560)
 
 
 
 