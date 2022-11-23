Netflix назвала Ярослава Мудрого "правителем Северной России", а после скандала удалила твит

"Князь Ярослав Мудрый, воинственный правитель Северной России, дядя Олафа и Гаральда", – появилось сообщение в официальном Twitter сериала.
Это вызвало возмущения в социальной сети. Пользователи писали в комментариях, что князь Ярослав Мудрый – это правитель Киевской Руси, а России в те времена, когда он правил в Киеве, еще не существовало.
На скандал отреагировали в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко провел разговор с региональным директором Netflix Алексом Лонгом.
"Мы обратили внимание на эту ошибку, объяснили, в чем проблема. Они понимают, что это проблема. Они также поняли, что это неправильно, приводит к скандалу и их негативному имиджу", – сообщили в Минкульте.
"Мы получили ответ от регионального директора. Они удалили твит и исправили во всех соцсетях, что это князь Киевской Руси", – добавили в ведомстве.
Скандальный твит действительно был удален, а в соцсети Instagram компания Netflix представила нового персонажа в сериале уже как князя Киевской Руси.
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Ткаченко прокомментировал ситуацию в Facebook. Он предположил, что ошибка была совершена "случайно и непреднамеренно".
"По ситуации, сложившейся с Netflix, когда нашу Русь (надеюсь, что случайно и неумышленно) спутали с Россией, а нашего Ярослава Мудрого сделали князем земель Северной России, есть два вывода:
1) есть еще много работы в признании международной аудитории о нашей истории;
2) тесные контакты с партнерами помогают разрешить ситуацию почти мгновенно. Спасибо Netflix, отдельно – региональному директору Алексу Лонгу", – написал Ткаченко.
Второй сезон сериала "Викинги" должен появиться на Netflix в январе 2023 года.
Ярослав Мудрый – киевский князь из династии Рюриковичей. В 1026 году он заключил соглашение с братом Мстиславом, поделив землю Руси по Днепру: он получил Киев с Правобережьем, а Мстислав – Чернигов с Левобережьем. После смерти Мстислава в 1036 году Ярослав Мудрый стал единоличным правителем Руси. Он правил в современных административных границах нынешней Украины с охватом Новгорода.
Москва была основана лишь спустя 100 лет – первое упоминание о ней датируется 1147 годом. Первое письменное упоминание термина "Россия" датировано серединой X века как греческое название Руси. В ранних памятках Руси этого термина нет. В средневековых западноевропейских источниках форма "Россия", внесенная из Византии, встречается начиная с XII века.