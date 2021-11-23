"Оборот более 100 тыс. грн ежемесячно". СБУ заблокировала сеть онлайн-мошенников, организованную заключенными

По данным следствия, в состав группы мошенников входило до 10 участников Фото: ssu.gov.ua

"Через "коллег на свободе" они выманивали деньги у клиентов украинских онлайн-магазинов. Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 100 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили, что мошенничество происходило за счет фейковых сайтов известных торговых платформ, онлайн-продаж и объявлений. С целью похищения средств с карт клиентов заключенные входили в доверие, представлялись сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для осуществления отправки якобы приобретенного товара.

Затем они давали ссылку на специально созданный фишинговый ресурс, визуально похожий на оригинальный сайт объявлений. В результате получали доступ к реквизитам платежных инструментов. Списание средств производилось на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем. Нелегальный бизнес просуществовал более трех месяцев.

По данным следствия, в состав группы входило до 10 участников, в том числе осужденные, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений. Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и доступ к фейковым электронным ресурсам. Полученную прибыль от мошеннических действий использовали для содержания криминальных кругов.

Во время обысков в пенитенциарном заведении правоохранители обнаружили черную бухгалтерию с прибылями-расходами и карточными счетами различных банковских учреждений, а также средства связи.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.