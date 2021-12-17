Одесский облсовет согласился передать Одесский художественный музей государству

Решение облсовета стало первым шагом к передаче учреждения госведомству – музей, который был подчинен облсовету, перейдет под управление Министерства культуры.

Смена статуса поможет развитию музея и увеличит заработную плату его работников, заявляла директор департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации Елена Олийнык.

Депутат Одесского горсовета, исполняющая обязанности директора музея Александра Ковальчук подчеркнула в Facebook, что следующие шаги по переходу музея в госсобственность зависят от Минкульта. По ее оценке, этот процесс может занять несколько месяцев.

И.о. директора музея обратилась к министру культуры Александру Ткаченко с просьбой ускорить переход.

"До момента окончательного перехода мы остаемся с обычным финансированием заработной платы сотрудникам из бюджета области. Александр Ткаченко, принимайте нас! Очень хотим как можно быстрее оказаться в надежных руках государства", – написала Ковальчук.