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ОБЩЕСТВО

Одесский облсовет согласился передать Одесский художественный музей государству

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Депутаты рассчитывают, что передача государству поможет развитию музея
Депутаты рассчитывают, что передача государству поможет развитию музея 
Фото: wikimedia.org

17 декабря депутаты Одесского областного совета передали Одесский художественный музей в государственную собственность. "За" проголосовали 43 депутата, сообщило Общественное.

Решение облсовета стало первым шагом к передаче учреждения госведомству –  музей, который был подчинен облсовету, перейдет под управление Министерства культуры.

Смена статуса поможет развитию музея и увеличит заработную плату его работников, заявляла директор департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации Елена Олийнык.

Депутат Одесского горсовета, исполняющая обязанности директора музея Александра Ковальчук подчеркнула в Facebook, что следующие шаги по переходу музея в госсобственность зависят от Минкульта. По ее оценке, этот процесс может занять несколько месяцев.

И.о. директора музея обратилась к министру культуры Александру Ткаченко с просьбой ускорить переход.

"До момента окончательного перехода мы остаемся с обычным финансированием заработной платы сотрудникам из бюджета области. Александр Ткаченко, принимайте нас! Очень хотим как можно быстрее оказаться в надежных руках государства", – написала Ковальчук.

https://www.facebook.com/alexandra.kovalchuk/posts/10219918454540997

Контекст:

Одесский художественный музей расположен во дворце Потоцких. Он был построен в 1820-х годах. В 1888 году дворец купил коллекционер и меценат Григорий Маразли, а через четыре года передал его городу для создания в нем музея искусств. Музей открыли во дворце в 1899 году.

В марте 2018 года Одесский художественный музей возглавил известный художник Александр Ройтбурд  С ним подписали контракт на пять лет.

8 августа 2021 года Ройтбурд умер на 60-м году жизни.

В Одессе предложили назвать именем Ройтбурда улицу и музей, который он возглавлял, но эти предложения пока не нашли отклика у властей.

В октябре здание музея добавили в список программы "Большая реставрация".

Теги: Одесса, Минкульт, облсовет, музей, Одесский областной совет
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