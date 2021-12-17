Одесский облсовет согласился передать Одесский художественный музей государству

Решение облсовета стало первым шагом к передаче учреждения госведомству – музей, который был подчинен облсовету, перейдет под управление Министерства культуры.
Смена статуса поможет развитию музея и увеличит заработную плату его работников, заявляла директор департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации Елена Олийнык.
Депутат Одесского горсовета, исполняющая обязанности директора музея Александра Ковальчук подчеркнула в Facebook, что следующие шаги по переходу музея в госсобственность зависят от Минкульта. По ее оценке, этот процесс может занять несколько месяцев.
И.о. директора музея обратилась к министру культуры Александру Ткаченко с просьбой ускорить переход.
"До момента окончательного перехода мы остаемся с обычным финансированием заработной платы сотрудникам из бюджета области. Александр Ткаченко, принимайте нас! Очень хотим как можно быстрее оказаться в надежных руках государства", – написала Ковальчук.
Одесский художественный музей расположен во дворце Потоцких. Он был построен в 1820-х годах. В 1888 году дворец купил коллекционер и меценат Григорий Маразли, а через четыре года передал его городу для создания в нем музея искусств. Музей открыли во дворце в 1899 году.
В марте 2018 года Одесский художественный музей возглавил известный художник Александр Ройтбурд С ним подписали контракт на пять лет.
8 августа 2021 года Ройтбурд умер на 60-м году жизни.
В Одессе предложили назвать именем Ройтбурда улицу и музей, который он возглавлял, но эти предложения пока не нашли отклика у властей.
В октябре здание музея добавили в список программы "Большая реставрация".