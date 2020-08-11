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Один из самых крупных лоукостеров Европы easyJet получил права на полеты в Украину

Лоукостер easyJet может начать полеты в Украину уже в летнем сезоне навигации 2020 года, сообщает Avianews.

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Лоукостер easyJet сможет выполнять в Украину 12 еженедельных рейсов
Лоукостер easyJet сможет выполнять в Украину 12 еженедельных рейсов
Фото: depositphotos.com

Один из самых крупных лоукостеров Европы easyJet получил права на полеты в Украину. Об этом 11 августа сообщает Avianews.

Лоукостер может начать полеты в Украину уже в летнем сезоне навигации 2020 года. Согласно официальной информации авиационных властей Италии ENAC, авиакомпания запросила и получила права на полеты из Италии в Украину до конца октября этого года.

На данный момент список маршрутов неизвестен, однако сообщается, что easyJet сможет выполнять в Украину 12 еженедельных рейсов. Права оформлены 23 июля на австрийское подразделение easyJet — easyJet Europe Airline GmbH.

Ранее этот лоукостер никогда не летал в Украину. На постсоветском пространстве easyJet работал только на российском рынке, выполняя до 2015 года рейсы Манчестер – Москва и до 2016 года рейсы Лондон – Москва.

Рынок полетов между Украиной и Италией либерализировали в июле. В результате лоукостеры Ryanair и Wizz Air объявили об открытии по 17 маршрутов между странами.

Власти Украины 17 марта заявили о прекращении регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, 15 июня начались международные рейсы.

Теги: Украина, Италия, авиация, Wizz Air, Ryanair, авиакомпания, лоукостер, easyJet
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