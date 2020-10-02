Оккупированный Донбасс живет в недогосударстве, с недоправами – Гармаш

Из-за того, что конфликт на Донбассе затянулся, люди там все меньше верят, что Украина вернется. Об этом сказал журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

Сторонников "русского мира" на оккупированном Донбассе со временем больше не становится. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

По его мнению, из-за того, что конфликт на востоке страны затянулся, люди там все меньше верят, что Украина вернется.

"Вместе с тем, они и в Россию уже не верят, понимая что вряд ли Донбасс станет ее частью. У них нет юридической защищенности и возможности жить в нормальном государстве, нет стабильности – это самое тяжелое", – сказал он.

По словам Гармаша, на оккупированном Донбассе ходит российский рубль, но при этом остается комендантский час и нет рабочих мест. Несмотря на то, что Россия признала паспорта псевдореспублик, по ним нельзя выехать за границу; в "республиканских" вузах сокращают кафедры и факультеты, а их дипломы ничего не стоят даже в России, подчеркнул он.

"Оккупированный Донбасс живет в недогосударстве, с недоправами. Люди это прекрасно понимают. Они хотят стабильности, юридической защищенности. Как бы плохо с этим не было в Украине, но в Украине это есть. Поэтому сторонников "русского мира" на Донбассе больше не становится", – считает Гармаш.