ПЦУ пригрозила последователям Филарета судом и лишением санов

"Исключительно из уважения к предыдущим заслугам почетного патриарха [Филарета] синод применяет к нему крайнюю икономию [решение церковных вопросов с позиции снисхождения], не принимая более жестких мер", – сказано в сообщении.

Раздачу Филаретом титулов в ПЦУ считают "разбойным присвоением".

"Все лица, которые в нарушение канонов и устава церкви начиная с июня 2019 года были именованы Филаретом архиереями, на самом деле не имеют архиерейского рукоположения и сана, а потому за разбойное присвоение архиерейских титулов и другие действия, направленные на провокацию разделений в Украинской Православной Церкви, эти лица подлежат церковному суду и лишению священного сана", – добавили в пресс-службе.