Перед премьерой фильма Сенцова на Венецианском кинофестивале прошла акция в поддержку украинских политзаключенных Кремля

"Я бесконечно благодарен за публичную поддержку, которую получал находясь в кремлевских застенках. Когда годами находишься в темной тесной камере, невозможно переоценить эти вещи. Хочу чтобы мои соотечественники знали, что о них помнят не только в Украине, но и во всем мире. [Валентин] Выговский, [Владислав] Есипенко, братья Абдулаевы, [Эмир-Усеин] Куку, [Сервер] Мустафаев, всех сейчас не назову, их больше сотни, и мы будем бороться за ваше освобождение до самого момента освобождения", – сказал Сенцов, который сам был политическим заключенным Кремля.
Участники акции перед премьерой фильма подняли плакаты Free Ukrainian Kremlin’s Hostages ("Освободите украинских заложников Кремля").
Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.
20 июля 2021 года уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар. По ее словам, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.
7 сентября Денисова сообщала, что оккупанты в Крыму незаконно удерживают 125 граждан Украины.