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Перед премьерой фильма Сенцова на Венецианском кинофестивале прошла акция в поддержку украинских политзаключенных Кремля

Акция прошла перед показом фильма Сенцова
Акция прошла перед показом фильма Сенцова
Фото: Prisoners Voice / Facebook

Перед премьерой фильма украинского режиссера Олега Сенцова на Венецианском кинофестивале прошла акция в поддержку украинских политзаключенных Кремля. Об этом сообщило иницивтива Prisoners Voice в Facebook 10 сентября.

"Я бесконечно благодарен за публичную поддержку, которую получал находясь в кремлевских застенках. Когда годами находишься в темной тесной камере, невозможно переоценить эти вещи. Хочу чтобы мои соотечественники знали, что о них помнят не только в Украине, но и во всем мире. [Валентин] Выговский, [Владислав] Есипенко, братья Абдулаевы, [Эмир-Усеин] Куку, [Сервер] Мустафаев, всех сейчас не назову, их больше сотни, и мы будем бороться за ваше освобождение до самого момента освобождения", – сказал Сенцов, который сам был политическим заключенным Кремля.

Участники акции перед премьерой фильма подняли плакаты Free Ukrainian Kremlin’s Hostages ("Освободите украинских заложников Кремля").

https://www.facebook.com/SaveSentsov/posts/2914971805411120


Контекст:

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля 2021 года уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар. По ее словам, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.

7 сентября Денисова сообщала, что оккупанты в Крыму незаконно удерживают 125 граждан Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, Олег Сенцов, политзаключенные, война в Украине, Венецианский кинофестиваль
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