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Под Киевом обнаружили незаконно построенный монастырь Московского патриархата и передали его ПЦУ

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Спасо-Преображенский мужской монастырь села Княжичи Киевской области
Спасо-Преображенский мужской монастырь села Княжичи Киевской области
Фото: monasteries.org.ua

Исполнительный комитет Броварского горсовета (Киевская область) передал Православной церкви Украины Спасо-Преображенский мужской монастырь в села Княжичи. Об этом в Facebook сообщил городской голова Игорь Сапожко.

По его словам, во время инвентаризации зданий, которая произошла в рамках перехода имущества сел в общую собственность Броварской территориальной общины, горсовет обнаружил, что этот храмовый комплекс построен Украинской православной церковью Московского патриархата самовольно. Кроме того, захвачены и используются без оформления земельные участки вокруг него.

В 1998 году Княжицкий сельсовет передал монастырю участок площадью 0,59 га для постоянного пользования, однако разрешения на строительство не выдавались, говорится в сообщении.

"Соответствующие разрешительные документы Княжицкого сельского совета или Броварского городского совета отсутствуют. Депутаты Броварского горсовета согласовали прекращение права постоянного пользования земельным участком религиозной общине прихода в честь Преображения Господня Бориспольской епархии Украинской православной церкви села Княжичи", – написал городской голова.

https://www.facebook.com/i.sapozhko/posts/pfbid02unigNXDa84c5UQdt2ngVSeqagtwQ5FEeUwfQZXZ8RnSqXM7JGV1UrjNY7wQGkSf4l

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия РФ, поддержал Вооруженные силы Украины и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

В то же время патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

Теги: УПЦ МП, Киевская область, строительство, Бровары, ПЦУ
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