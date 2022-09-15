Под Киевом обнаружили незаконно построенный монастырь Московского патриархата и передали его ПЦУ

По его словам, во время инвентаризации зданий, которая произошла в рамках перехода имущества сел в общую собственность Броварской территориальной общины, горсовет обнаружил, что этот храмовый комплекс построен Украинской православной церковью Московского патриархата самовольно. Кроме того, захвачены и используются без оформления земельные участки вокруг него.

В 1998 году Княжицкий сельсовет передал монастырю участок площадью 0,59 га для постоянного пользования, однако разрешения на строительство не выдавались, говорится в сообщении.

"Соответствующие разрешительные документы Княжицкого сельского совета или Броварского городского совета отсутствуют. Депутаты Броварского горсовета согласовали прекращение права постоянного пользования земельным участком религиозной общине прихода в честь Преображения Господня Бориспольской епархии Украинской православной церкви села Княжичи", – написал городской голова.