"Пока, Словакия! Привет, судебное дело". Пограничники с помощью БПЛА задержали мужчину в 900 м от границы со Словакией

Отмечается, что на поиски вероятного правонарушителя в указанный оператором беспилотника район были высланы погранпатруль и группа реагирования.

"Правоохранители задержали человека в 900 м от госграницы. Мужчина имел с собой паспорт гражданина Украины. Он признал намерение незаконным способом пересечь украинско-словацкую границу", – сказано в сообщении.

Мужчину задержали в админпорядке для выяснения обстоятельств правонарушения, его дело рассмотрит суд, добавили в ГПСУ.

"Пока, Словакия! Привет, судебное дело!" – подчеркнули в Госпогранслужбе в Telegram, опубликовав видео задержания мужчины.