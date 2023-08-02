"Пока, Словакия! Привет, судебное дело". Пограничники с помощью БПЛА задержали мужчину в 900 м от границы со Словакией

Отмечается, что на поиски вероятного правонарушителя в указанный оператором беспилотника район были высланы погранпатруль и группа реагирования.
"Правоохранители задержали человека в 900 м от госграницы. Мужчина имел с собой паспорт гражданина Украины. Он признал намерение незаконным способом пересечь украинско-словацкую границу", – сказано в сообщении.
Мужчину задержали в админпорядке для выяснения обстоятельств правонарушения, его дело рассмотрит суд, добавили в ГПСУ.
"Пока, Словакия! Привет, судебное дело!" – подчеркнули в Госпогранслужбе в Telegram, опубликовав видео задержания мужчины.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 27 июля 2023 года – до 15 ноября.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа прошлого года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.