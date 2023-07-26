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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гончаренко сообщил, что пограничникам разослали указание не выпускать чиновников и депутатов из страны. В ГПСУ прокомментировали

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Меры пограничного контроля проходят в соответствии с нормами действующего законодательства, сообщил спикер ГПСУ
Меры пограничного контроля проходят в соответствии с нормами действующего законодательства, сообщил спикер ГПСУ
Фото: depositphotos.com

Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что на пограничные посты Украины пришло указание о запрете на выезд для всех чиновников и депутатов за границу. Об этом он написал в Telegram 26 июля.

Всех, кто попытается пересечь границу, будут останавливать для ожидания ответа из Офиса президента по каждому случаю индивидуально, уточнил он. 

"По сути теперь [руководитель ОП] Андрей Ермак лично в телефонном режиме разрешает или блокирует выезд чиновников и депутатов. Это хороший пиар-ход, и думаю, он понравится людям. Единственное, хочу написать вот о чем. Представьте себе, 40-миллионная страна во время самой большой войны в Европе, а глава ОП решает, можно ли уехать кому-то за границу. Это неправильная история", – написал Гончаренко.

По его мнению, необходимо сделать процедуру разрешения выезда за границу и наказывать тех, кто ее будет нарушать.

"Государство не может работать по телефону", – резюмировал нардеп.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко изданию "ГОРДОН" прокомментировал заявление Гончаренко.

"О каких указаниях вы говорите? О них сказал Гончаренко, так пусть и дальше объясняет. Меры пограничного контроля проходят и далее будут проходить в соответствии с нормами действующего законодательства и правилами, установленными на период действия военного положения и прописанными в постановлении КМУ №57", – сказал он.

Согласно постановлению КМУ №57, представители ОП, чиновники, народные депутаты Украины имеют право покидать страну, если у них есть распоряжение о командировке.

Свое заявление Гончаренко сделал на фоне скандала вокруг нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова. 24 июля журналисты "Слідства.Інфо" со ссылкой на источники сообщили, что замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в гостинице. 25 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Аристов решил сложить мандат.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. В августе 2022-го президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

23 января 2023 года Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент. 27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.

В перечне лиц, на которых распространяется запрет, – члены Кабмина, руководство СНБО, СБУ, Офиса президента, сотрудники центральных органов власти, работники прокуратуры, судьи, нардепы и ряд других госслужащих, в том числе работники органов местного самоуправления и депутаты местных советов. Речь идет и о женщинах, и о мужчинах, но есть несколько исключений, в том числе касающихся выезда к несовершеннолетним детям.

Теги: Украина, депутаты, граница, Госпогранслужба, Алексей Гончаренко, пограничники, запрет, ГПСУ, законодательство, чиновники, Европейская солидарность, Андрей Ермак, Андрей Демченко, границы, нардеп
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