Гончаренко сообщил, что пограничникам разослали указание не выпускать чиновников и депутатов из страны. В ГПСУ прокомментировали

Всех, кто попытается пересечь границу, будут останавливать для ожидания ответа из Офиса президента по каждому случаю индивидуально, уточнил он.

"По сути теперь [руководитель ОП] Андрей Ермак лично в телефонном режиме разрешает или блокирует выезд чиновников и депутатов. Это хороший пиар-ход, и думаю, он понравится людям. Единственное, хочу написать вот о чем. Представьте себе, 40-миллионная страна во время самой большой войны в Европе, а глава ОП решает, можно ли уехать кому-то за границу. Это неправильная история", – написал Гончаренко.

По его мнению, необходимо сделать процедуру разрешения выезда за границу и наказывать тех, кто ее будет нарушать.

"Государство не может работать по телефону", – резюмировал нардеп.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко изданию "ГОРДОН" прокомментировал заявление Гончаренко.

"О каких указаниях вы говорите? О них сказал Гончаренко, так пусть и дальше объясняет. Меры пограничного контроля проходят и далее будут проходить в соответствии с нормами действующего законодательства и правилами, установленными на период действия военного положения и прописанными в постановлении КМУ №57", – сказал он.

Согласно постановлению КМУ №57, представители ОП, чиновники, народные депутаты Украины имеют право покидать страну, если у них есть распоряжение о командировке.

Свое заявление Гончаренко сделал на фоне скандала вокруг нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова. 24 июля журналисты "Слідства.Інфо" со ссылкой на источники сообщили, что замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в гостинице. 25 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Аристов решил сложить мандат.