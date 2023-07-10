Двое украинцев под видом "отдыхающих" пытались сбежать в Румынию, использовав надувной матрас. Их остановили только выстрелы в воздух – ГПСУ

По данным Госпогранслужбы Украины, задержанные планировали незаконно попасть в Молдову в обход контрольных постов. Для этого они решили переплыть реку Днестр на надувном матрасе.

"Маскируясь под туристов-отдыхающих, жители Харьковской и Запорожской областей с риском для собственной жизни форсировали водное препятствие", – сказано в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что на другом берегу пловцов встретил пограничный наряд отдела Кельменцы Черновицкого отряда.

Пограничники добавили, что во время задержания нарушители пытались скрыться, чтобы избежать ответственности. Их

"Остановить беглецов удалось после нескольких предупредительных выстрелов в воздух", – сообщили в Госпогранслужбе.

На обоих задержанных, доставленных в пограничное подразделение, составили протоколы об административных правонарушениях, резюмировали в ГПСУ.

До этого 16 января украинские пограничники поймали россиянина, переплывшего Западный Буг на матрасе. 16 февраля четверо уклонистов пытались попасть в Румынию, переплыв на надувном матрасе реку Прут.