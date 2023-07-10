Двое украинцев под видом "отдыхающих" пытались сбежать в Румынию, использовав надувной матрас. Их остановили только выстрелы в воздух – ГПСУ

По данным Госпогранслужбы Украины, задержанные планировали незаконно попасть в Молдову в обход контрольных постов. Для этого они решили переплыть реку Днестр на надувном матрасе.
"Маскируясь под туристов-отдыхающих, жители Харьковской и Запорожской областей с риском для собственной жизни форсировали водное препятствие", – сказано в сообщении.
В ГПСУ рассказали, что на другом берегу пловцов встретил пограничный наряд отдела Кельменцы Черновицкого отряда.
Пограничники добавили, что во время задержания нарушители пытались скрыться, чтобы избежать ответственности. Их
"Остановить беглецов удалось после нескольких предупредительных выстрелов в воздух", – сообщили в Госпогранслужбе.
На обоих задержанных, доставленных в пограничное подразделение, составили протоколы об административных правонарушениях, резюмировали в ГПСУ.
До этого 16 января украинские пограничники поймали россиянина, переплывшего Западный Буг на матрасе. 16 февраля четверо уклонистов пытались попасть в Румынию, переплыв на надувном матрасе реку Прут.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 2 мая – до 18 августа.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
30 декабря 2022 года в ГПСУ сообщили, что с начала действия военного положения в Украине, которое ввели из-за полномасштабной войны России, незаконно покинуть Украину пытались 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли. С тех пор количество погибших возросло – 24 марта в ГПСУ сообщили, что только в Тисе с начала войны при попытке тайно покинуть Украину утонули 15 человек.
Согласно данным Госпогранслужбы, в Украине ежедневно отказывают в пересечении границы 120-150 гражданам страны.