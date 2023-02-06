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Попавшую во второй скандал пресс-офицера ГПСУ Плантовскую уволили

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ГПСУ уволила пресс-офицера, которая выкладывала эпатажные фото
ГПСУ уволила пресс-офицера, которая выкладывала эпатажные фото
Фото: Іванна Плантовська / Facebook

Офицера пресс-службы Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Иванну Плантовскую, которая попала в скандал из-за фото в соцсетях, уволили с военной службы. Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" 5 февраля.

"В настоящее время она уволена из рядов Государственной пограничной службы Украины в соответствии с нормами законодательства о воинской обязанности и военной службе. Увольнение произошло в конце января", – сообщил Демченко.

Иванна Плантовская выставляла в соцсетях фотографии отдыха за границей. После того, как в соцсетях начали звучать возмущения, ее перевели из Одессы в Житомир на должность, которая не связана с коммуникационным направлением.

Несколько дней назад Плантовская опубликовала новую фотографию на своей странице в Facebook. В комментариях пользователи соцсети возмутились, что уже после скандала военнослужащая продолжает выкладывать эпатажные фотографии. Плантовская в ответ написала, что всегда будет раздражать тех, "у кого нет денег". Позже она удалила этот пост.

"Во время полномасштабной войны тысячи пограничников и пограничниц с оружием в руках защищают страну и погибают за нее, самоотверженно обеспечивают защиту границы на не менее угрожающих направлениях, поэтому я очень надеюсь, что наших ребят перестанут и не будут сравнивать с действиями отдельных военнослужащих, которые больше внимания уделяют личной жизни и кичатся этим", – прокомментировал Демченко.

Контекст:

Скандал с Плантовской разгорелся 10 января, когда пользователи соцсетей обратили внимание на опубликованные на ее странице в Facebook и в других социальных сетях фотографии из Парижа, сделанные перед Новым годом в декабре 2022-го.

В ГПСУ тогда заявили, что такое ее поведение "противоречит моральным нормам и неприемлемо во время войны", и пообещали, что "все будет по справедливости".

Теги: социальные сети, ГПСУ, соцсети, скандал, увольнение, фото
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