Попавшую во второй скандал пресс-офицера ГПСУ Плантовскую уволили

"В настоящее время она уволена из рядов Государственной пограничной службы Украины в соответствии с нормами законодательства о воинской обязанности и военной службе. Увольнение произошло в конце января", – сообщил Демченко.

Иванна Плантовская выставляла в соцсетях фотографии отдыха за границей. После того, как в соцсетях начали звучать возмущения, ее перевели из Одессы в Житомир на должность, которая не связана с коммуникационным направлением.

Несколько дней назад Плантовская опубликовала новую фотографию на своей странице в Facebook. В комментариях пользователи соцсети возмутились, что уже после скандала военнослужащая продолжает выкладывать эпатажные фотографии. Плантовская в ответ написала, что всегда будет раздражать тех, "у кого нет денег". Позже она удалила этот пост.

"Во время полномасштабной войны тысячи пограничников и пограничниц с оружием в руках защищают страну и погибают за нее, самоотверженно обеспечивают защиту границы на не менее угрожающих направлениях, поэтому я очень надеюсь, что наших ребят перестанут и не будут сравнивать с действиями отдельных военнослужащих, которые больше внимания уделяют личной жизни и кичатся этим", – прокомментировал Демченко.