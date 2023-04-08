ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Представитель Минцифры Баник: "Дія" стала единственным способом доставки сервисов и услуг для людей на территориях, где идут бои

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Баник: "Дія" ни разу не упала, не была взломана
Баник: "Дія" ни разу не упала, не была взломана
Фото предоставила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины

Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

"Мы пришли и к драматическим выводам, что на оккупированных территориях, где активно идет война, не может существовать офлайн-офисов, не может быть ЦНАП и так далее. Я сам видел ЦНАП, в который прилетела ракета, где я был еще осенью 2021 года. То есть "Дія" стала единственным способом доставки сервисов и услуг для людей на тех территориях", – рассказал Баник.

Он отметил, что электронные услуги помогли в вопросе регистрации переселенцев.

"Офлайн-центры социальной защиты физически не могли обработать такое количество заявлений от людей на получение статуса переселенца и помощи. Не сразу, но мы запустили этот сервис, он стал автоматическим. Это реально помогло людям получать статус переселенца, изменить адрес внутренне перемещенного лица или отменить его при возвращении домой", – сообщил Баник. 

По его словам, благодаря приложению у государства есть контакт с гражданами. Например, в случае с заявлениями о повреждении имущества, государство получило данные пострадавших граждан и уже есть возможность связаться с владельцами имущества, когда после деоккупации будет идти процесс восстановления. Также через "Дію" поддерживается контакт с украинцами, которые выехали за границу. При этом, акцентировал чиновник, приложение подтвердило свою надежность.

"Учитывая, что, несмотря на любые атаки и попытки россиян, "Дія" ни разу не упала, не была взломана, мы подтвердили надежность этого продукта", – подчеркнул Баник.

Он пояснил, что обеспечить сохранность данных во время российской агрессии удалось благодаря своевременном изменении законодательства.

"У нас все, что нужно, находится и в зарубежных дата-центрах. Это также позволяет иметь резерв для быстрого запуска. Это отдельная тема для разговора, но для понимания скажу. До 17 февраля 2022 года, согласно украинскому законодательству, все государственные системы должны были физически сохраняться в дата-центрах Украины. Тому есть некоторое объяснение, разумеется. Но что мы видим? Ракета реально прилетела в дата-центр. В Грузии такое же было, когда Россия вторглась, – был уничтожен государственный дата-центр. К счастью, 17 февраля было изменено законодательство, и, соответственно, все важное оборудование уехало за границу. Это позволило "Дії" работать – работать без каких-либо эксцессов", – сказал Баник.

Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию. Полный текст интервью

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно более 100 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко" и другие.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, война, законодательство, война России против Украины, Минцифры, Мстислав Баник, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
Галина ГРИШИНА
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом после заявления его экс-подопечной о том, что рэпер склонял ее к интиму
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом после заявления его экс-подопечной о том, что рэпер склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
Галина ГРИШИНА
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Галина ГРИШИНА
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
Галина ГРИШИНА
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
Галина ГРИШИНА
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
Галина ГРИШИНА
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине (94326)
2
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем (66161)
3
Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах" (59369)
4
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото (54753)
5
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт (52136)
6
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста (51834)
7
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после (46995)
8
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни (42685)
 
 
 
 