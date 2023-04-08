Представитель Минцифры Баник: "Дія" стала единственным способом доставки сервисов и услуг для людей на территориях, где идут бои

"Мы пришли и к драматическим выводам, что на оккупированных территориях, где активно идет война, не может существовать офлайн-офисов, не может быть ЦНАП и так далее. Я сам видел ЦНАП, в который прилетела ракета, где я был еще осенью 2021 года. То есть "Дія" стала единственным способом доставки сервисов и услуг для людей на тех территориях", – рассказал Баник.

Он отметил, что электронные услуги помогли в вопросе регистрации переселенцев.

"Офлайн-центры социальной защиты физически не могли обработать такое количество заявлений от людей на получение статуса переселенца и помощи. Не сразу, но мы запустили этот сервис, он стал автоматическим. Это реально помогло людям получать статус переселенца, изменить адрес внутренне перемещенного лица или отменить его при возвращении домой", – сообщил Баник.

По его словам, благодаря приложению у государства есть контакт с гражданами. Например, в случае с заявлениями о повреждении имущества, государство получило данные пострадавших граждан и уже есть возможность связаться с владельцами имущества, когда после деоккупации будет идти процесс восстановления. Также через "Дію" поддерживается контакт с украинцами, которые выехали за границу. При этом, акцентировал чиновник, приложение подтвердило свою надежность.

"Учитывая, что, несмотря на любые атаки и попытки россиян, "Дія" ни разу не упала, не была взломана, мы подтвердили надежность этого продукта", – подчеркнул Баник.

Он пояснил, что обеспечить сохранность данных во время российской агрессии удалось благодаря своевременном изменении законодательства.

"У нас все, что нужно, находится и в зарубежных дата-центрах. Это также позволяет иметь резерв для быстрого запуска. Это отдельная тема для разговора, но для понимания скажу. До 17 февраля 2022 года, согласно украинскому законодательству, все государственные системы должны были физически сохраняться в дата-центрах Украины. Тому есть некоторое объяснение, разумеется. Но что мы видим? Ракета реально прилетела в дата-центр. В Грузии такое же было, когда Россия вторглась, – был уничтожен государственный дата-центр. К счастью, 17 февраля было изменено законодательство, и, соответственно, все важное оборудование уехало за границу. Это позволило "Дії" работать – работать без каких-либо эксцессов", – сказал Баник.

Представитель Минцифры Баник: После вторжения РФ в Украину мы запускали услуги, которые точно не ожидали – "єДокумент", военные облигации, донаты на армию. Полный текст интервью