"Работникам уже недостаточно стандартного набора "плюшек". Украинская компания одной из первых перешла на четырехдневную рабочую неделю

Чаще всего на четырехдневный график переходят IT-компании — из-за слишком напряженной работы Фото: ua.depositphotos.com

По словам руководства компании, "на нынешнем перегретом рынке уже недостаточно предоставить работникам конкурентную компенсацию, офис в центре, возможность работать удаленно и стандартный набор "плюшек".

Отмечается, что предложение перевести программистов на четырехдневную рабочую неделю выдвинул заказчик компании.

"Один из наших кастомеров сам выступил с инициативой перевода его команды на 4Д. Так что у нас была возможность почувствовать вживую все преимущества 4Д — команде это нравится, кастомер доволен перформансом, найм новых членов команды получается более качественный", — рассказали в компании.

В mcpk. рассчитывают, что введение сокращенной рабочей недели будет способствовать привлечению большего количества сотрудников, а уже имеющимся поможет не выгорать на работе и качественнее выполнять задания, пишет DOU.

В компании уже видят положительные перемены перехода на четырехдневный график работы.

"В общем на работу сотрудников новый формат повлиял положительно. Они стали более мотивированными, сконцентрированными и организованными благодаря тому, что имеют больше выходных и могут отдохнуть, заняться саморазвитием или домашними делами", — рассказали в mcpk.

По данным компании, работа над проектами выполняется без задержек, программисты вовремя закрывают все задачи и успевают завершить необходимый объем за четыре рабочих дня.

Руководство также заверило, что нововведения не повлияют на срок ежегодных отпусков работников – они по-прежнему будут отдыхать 24 дня в год, без учета государственных праздников.