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"Работникам уже недостаточно стандартного набора "плюшек". Украинская компания одной из первых перешла на четырехдневную рабочую неделю

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Чаще всего на четырехдневный график переходят IT-компании &mdash; из-за слишком напряженной работы
Чаще всего на четырехдневный график переходят  IT-компании — из-за слишком напряженной работы
Фото: ua.depositphotos.com

Украинская ІТ-компания mcpk. перешла на четырехдневную рабочую неделю. По новому графику уже работают 13 работников компании. Об этом 27 января сообщили на портале DOU.

По словам руководства компании, "на нынешнем перегретом рынке уже недостаточно предоставить работникам конкурентную компенсацию, офис в центре, возможность работать удаленно и стандартный набор "плюшек".

Отмечается, что предложение перевести программистов на четырехдневную рабочую неделю выдвинул заказчик компании.

"Один из наших кастомеров сам выступил с инициативой перевода его команды на 4Д. Так что у нас была возможность почувствовать вживую все преимущества 4Д — команде это нравится, кастомер доволен перформансом, найм новых членов команды получается более качественный", — рассказали в компании.

В mcpk. рассчитывают, что введение сокращенной рабочей недели будет способствовать привлечению большего количества сотрудников, а уже имеющимся поможет не выгорать на работе и качественнее выполнять задания, пишет DOU.

В компании уже видят положительные перемены перехода на четырехдневный график работы.

"В общем на работу сотрудников новый формат повлиял положительно. Они стали более мотивированными, сконцентрированными и организованными благодаря тому, что имеют больше выходных и могут отдохнуть, заняться саморазвитием или домашними делами", — рассказали в mcpk.

По данным компании, работа над проектами выполняется без задержек, программисты вовремя закрывают все задачи и успевают завершить необходимый объем за четыре рабочих дня.

Руководство также заверило, что нововведения не повлияют на срок ежегодных отпусков работников – они по-прежнему будут отдыхать 24 дня в год, без учета государственных праздников.

Контекст:

IT-компании мира чаще всего переходят на четырехдневную рабочую неделю из-за слишком напряженной работы, которая часто приводит к профессиональному выгоранию. В частности, это касается тех западных компаний, которые приглашают украинских IT-специалистов работать на них удаленно. Такие предложения можно встретить от компаний, расположенных в Исландии и США, пишет Общественное.

В некоторых странах сокращают не количество рабочих дней, а количество рабочих часов. Во Франции рабочая неделя длится 35 часов, в Ирландии – 35,3 часа. В Нидерландах самая краткая среднестатистическая продолжительность рабочей недели – 27 часов.

В июне в Великобритании запустят эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, сообщал 19 января Bloomberg. Его будут проводить среди 30 компаний. Сообщалось, что аналогичные эксперименты должны быть проведены в США, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Теги: Украина, офис, работа, отдых, выходной, эксперимент
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