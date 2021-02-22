ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Раде предлагают запретить продавать лекарства детям до 14 лет

Один из авторов законопроектов о запрете на продажу лекарств детям до 14 лет, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий отметил, что за нарушение запрета парламентарии предлагают ввести штрафы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В последнее время несколько детей в Украине отравились таблетками
В последнее время несколько детей в Украине отравились таблетками
Фото: depositphotos.com

Верховной Раде предлагают запретить продажу лекарств детям до 14 лет. Соответствующий законопроект №5122 "О внесении изменений в ст. 21 закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям" был зарегистрирован в парламенте 22 февраля.

Авторами являются нардепы от "Слуги народа" и группы "За майбутнє".

Также в Раде был зарегистрирован законопроект №5123 "О внесении изменений в ст. 42-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно продажи лекарственных средств детям".

Пока тексты законопроектов и сопроводительные документы на сайте Рады отсутствуют.

Один из авторов документов, нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в Facebook отметил, что в начале 2021 года в Киеве возросло количество попыток самоубийств среди детей.

"Согласно данным "Охматдета", за последние два года этот печальный показатель составлял 60 детей в год. Зато только в этом году зафиксировали 25 таких случаев... Как показали недавние случаи с отравлением школьниц препаратом "Дротаверин" в Боярке, аналогичные случаи в других городах – угроза очень серьезная и требует немедленного реагирования государства. Один из факторов, который подталкивает детей к необдуманным и крайне опасным действиям – деструктивный контент в некоторых соцсетях и онлайн-играх. Считаю, что для защиты жизни и здоровья маленьких граждан нужен комплексный программный подход. Это и разъяснительная работа с детьми, с родителями, социальная реклама, работа социальных работников. Возможно, стоит ввести санкции против информационных платформ, которые не хотят или не могут защищать пользователей от деструктивного контента. Но среди других мероприятий обязательно должен быть запрет продажи лекарств детям", – заявил политик.

Он добавил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, случаи самоубийств с использованием лекарственных средств занимают второе место по распространенности и около 60% из них были совершены несовершеннолетними.

Радуцкий сообщил, что законопроект №5122 предусматривает запрет на продажу лекарств детям до 14 лет. Если у продавца будут сомнения относительно возраста покупателя, он может просить предъявить документ.

Законопроект №5123 предусматривает административную ответственность за продажу лекарств детям до 14 лет в виде штрафа от шести до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан (102–425 грн), а за повторное нарушение – от 25 до 70 необлагаемых минимумов (425–1190 грн).

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/273153974333868

16 февраля две ученицы академического лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отравились после того, как выпили по 40 таблеток "Дротаверина". 13-летняя школьница умерла, а 12-летняя находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. В полиции сообщили, что на такой поступок детей сподвигло видео в TikTok.

17 февраля две ученицы восьмого класса из Умани Черкасской области выпили в школе по 10 таблеток, их госпитализировали с подозрением на отравление препаратом "Дротаверин". В полиции сообщили, что школьницы сделали это, чтобы обратить на себя внимание, версия с челленджем не нашла оснований.

18 февраля в Киеве 15-летнего подростка госпитализировали в "Охматдет" с отравлением. По словам врачей, он наглотался таблеток.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, лекарства, отравление, дети, законопроект, Михаил Радуцкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сохранить беременность
"Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сохранить беременность
"Гребаный ЖЭК не сбивает сосульки". Обледеневший снег, упав с крыши, повредил авто украинского хореографа. Фото
"Гребаный ЖЭК не сбивает сосульки". Обледеневший снег, упав с крыши, повредил авто украинского хореографа. Фото
"Это нормально". Каменских рассказала, что делать, когда нет мотивации заниматься спортом
"Это нормально". Каменских рассказала, что делать, когда нет мотивации заниматься спортом
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Беленюк заявил, что может определять людей, переболевших COVID-19, по специфическому запаху пота
Беленюк заявил, что может определять людей, переболевших COVID-19, по специфическому запаху пота
Решетник покрестил трехмесячного сына
Решетник покрестил трехмесячного сына
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
"Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух". Дочь Заворотнюк рассказала, как на ней отразилась болезнь матери
"Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух". Дочь Заворотнюк рассказала, как на ней отразилась болезнь матери
"Это может превратить шикарную женщину в шлюху". Седокова разоткровенничалась о правилах "сильных девочек"
"Это может превратить шикарную женщину в шлюху". Седокова разоткровенничалась о правилах "сильных девочек"
"Горжусь собой". Жена Ярославского покорила Килиманджаро
"Горжусь собой". Жена Ярославского покорила Килиманджаро
"Сверлят меня насквозь, и в них тонешь". Богомолов разоткровенничался о чувствах к Собчак
"Сверлят меня насквозь, и в них тонешь". Богомолов разоткровенничался о чувствах к Собчак
Глава миграционной службы и его жена, известная как девушка с собачкой из Уханя, после свадьбы сделали парные тату
Глава миграционной службы и его жена, известная как девушка с собачкой из Уханя, после свадьбы сделали парные тату
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Представляете ущерб этого кошмара? Я хочу говорить матом". Полякова показала, как выглядит ее квартира после того, как в ней обвалился потолок. Видео
"Представляете ущерб этого кошмара? Я хочу говорить матом". Полякова показала, как выглядит ее квартира после того, как в ней обвалился потолок. Видео
  "Когда меня не станет на земле, я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть". Королева презентовала клип на трек "Сыну". Видео
  "Когда меня не станет на земле, я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть". Королева презентовала клип на трек "Сыну". Видео
"Худшее, что было, – тесты". Режиссер Левицкий рассказал о съемках во время карантина
"Худшее, что было, – тесты". Режиссер Левицкий рассказал о съемках во время карантина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS