Раде предлагают запретить продавать лекарства детям до 14 лет

Один из авторов законопроектов о запрете на продажу лекарств детям до 14 лет, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий отметил, что за нарушение запрета парламентарии предлагают ввести штрафы.

В последнее время несколько детей в Украине отравились таблетками Фото: depositphotos.com

Верховной Раде предлагают запретить продажу лекарств детям до 14 лет. Соответствующий законопроект №5122 "О внесении изменений в ст. 21 закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям" был зарегистрирован в парламенте 22 февраля.

Авторами являются нардепы от "Слуги народа" и группы "За майбутнє".

Также в Раде был зарегистрирован законопроект №5123 "О внесении изменений в ст. 42-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно продажи лекарственных средств детям".

Пока тексты законопроектов и сопроводительные документы на сайте Рады отсутствуют.

Один из авторов документов, нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в Facebook отметил, что в начале 2021 года в Киеве возросло количество попыток самоубийств среди детей.

"Согласно данным "Охматдета", за последние два года этот печальный показатель составлял 60 детей в год. Зато только в этом году зафиксировали 25 таких случаев... Как показали недавние случаи с отравлением школьниц препаратом "Дротаверин" в Боярке, аналогичные случаи в других городах – угроза очень серьезная и требует немедленного реагирования государства. Один из факторов, который подталкивает детей к необдуманным и крайне опасным действиям – деструктивный контент в некоторых соцсетях и онлайн-играх. Считаю, что для защиты жизни и здоровья маленьких граждан нужен комплексный программный подход. Это и разъяснительная работа с детьми, с родителями, социальная реклама, работа социальных работников. Возможно, стоит ввести санкции против информационных платформ, которые не хотят или не могут защищать пользователей от деструктивного контента. Но среди других мероприятий обязательно должен быть запрет продажи лекарств детям", – заявил политик.

Он добавил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, случаи самоубийств с использованием лекарственных средств занимают второе место по распространенности и около 60% из них были совершены несовершеннолетними.

Радуцкий сообщил, что законопроект №5122 предусматривает запрет на продажу лекарств детям до 14 лет. Если у продавца будут сомнения относительно возраста покупателя, он может просить предъявить документ.

Законопроект №5123 предусматривает административную ответственность за продажу лекарств детям до 14 лет в виде штрафа от шести до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан (102–425 грн), а за повторное нарушение – от 25 до 70 необлагаемых минимумов (425–1190 грн).

16 февраля две ученицы академического лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отравились после того, как выпили по 40 таблеток "Дротаверина". 13-летняя школьница умерла, а 12-летняя находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. В полиции сообщили, что на такой поступок детей сподвигло видео в TikTok.

17 февраля две ученицы восьмого класса из Умани Черкасской области выпили в школе по 10 таблеток, их госпитализировали с подозрением на отравление препаратом "Дротаверин". В полиции сообщили, что школьницы сделали это, чтобы обратить на себя внимание, версия с челленджем не нашла оснований.

18 февраля в Киеве 15-летнего подростка госпитализировали в "Охматдет" с отравлением. По словам врачей, он наглотался таблеток.