Сенцов сообщил, что осваивает новую профессию

Украинский режиссер Олег Сенцов проходит практику, чтобы получить лицензию шкипера и путешествовать на паруснике.

Бывший политзаключенный, узник Кремля Олег Сенцов сообщил, что намерен получить лицензию шкипера. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Каждый человек имеет мечту. У меня тоже она есть. Обойти вокруг света под парусом. И сегодня я стал к ней на один шаг ближе. Сейчас я прохожу практику, чтобы получить лицензию шкипера и путешествовать по миру парусником, потому что это наиболее интересный для меня вид отдыха и путешествий", – сказал Сенцов.

7 сентября 2019 года Сенцов и еще несколько десятков украинцев вернулись на родину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.