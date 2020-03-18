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Шмыгаль попросил ректоров не отправлять студентов из общежитий домой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что руководству вузов следует не выселять студентов из общежитий, а способствовать их самоизоляции там в связи с распространением коронавируса.

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Шмыгаль: Прошу, рекомендую не выселять студентов из общежитий
Шмыгаль: Прошу, рекомендую не выселять студентов из общежитий
Фото: kmu.gov.ua

18 марта на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль попросил руководителей высших учебных заведений не отправлять студентов домой в связи с введенным в стране карантином. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я сейчас обращусь к ректорам и руководителям учебных заведений, где сейчас введен карантин, и попрошу с пониманием и внимательно относиться к студентам, которые проживают в общежитиях, не отправлять их домой. Многим из этих студентов некуда ехать, это студенты с оккупированных территорий", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что остановлено все межобластное, межгородское сообщение.

"Руководителей учебных заведений настоятельно прошу, рекомендую... не выселять студентов из общежитий. Наоборот, способствовать тому, чтобы они оставались в общежитиях, максимально самоизолировались, помочь им обеспечить снабжение продуктами и при необходимости – лекарствами", – отметил премьер-министр.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны прекратиться внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще 12 лечатся.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 18 марта, коронавирусом инфицировано более 204 тыс. человек в 156 странах, 8246 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

Теги: Украина, карантин, студенты, вузы, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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