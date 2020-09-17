Штатная численность украинской армии будет уменьшена в 2020 году на 20 тыс. должностей – Генштаб

В Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркивают, что запланированное сокращение штатной численности армии не приведет к снижению боеспособности воинских частей.

В Генштабе подчеркнули, что боевые части сокращаться не будут Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В 2020 году в украинской армии планируют сокращение ее штатной численности. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал 16 сентября агентству "АрміяInform".

"В этом году в соответствии с запланированными организационными мероприятиями будет уменьшена штатная численность войск более чем на 20 тыс. должностей. Обращаем внимание – не списочная, а штатная. При этом, еще раз подчеркиваем, не будет сокращена ни одна боевая часть и не будет допущено снижения их боеспособности. Запланированные мероприятия прежде всего касаются не боевых военных частей, – в частности, частей обеспечения, обслуживания и учебных центров (речь идет о сокращении вакантных должностей)", – говорится в сообщении.

В Генштабе объяснили, что сокращения происходят в рамках процесса оптимизации структуры армии.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский говорил, что численность украинской армии составляет 200 тыс. человек.

В августе Генштаб ВСУ уведомил о сокращении количества призывников, которых намерены призвать осенью.